Adoptarea unui comportament responsabil la volan crește gradul de siguranță în trafic și reduce semnificativ riscul unui accident.

Răspunzând nevoilor reale din trafic și societate, OMNIASIG Vienna Insurance Group a lansat ecoPILOT, o aplicație de mobil care pune accent pe prevenție și recompensează șoferii responsabili. Fiind unul dintre liderii pieței de asigurări din România, compania, prin intermediul tehnologiei telematice, își propune să transforme siguranța la volan într-un reflex colectiv, transformând astfel asigurările tradiționale. În timp ce o poliță CASCO oferă siguranța financiară în cazul unor daune și acoperă costurile de reparație în urma unui incident, cu ecoPILOT șoferii preîntâmpină accidentele și primesc acum și beneficii pentru asta. ecoPILOT este un beneficiu oferit gratuit tuturor persoanelor fizice care dețin o poliță activă CASCO la OMNIASIG.

Bun la șofat, bun de premiat: condusul responsabil se transformă în recompense

„Bun la șofat, bun de premiat”, reprezintă mesajul principal al campaniei prin care OMNIASIG anunță lansarea aplicației și subliniază dorința companiei de a recompensa stilul de condus responsabil și contribuția directă la reducerea numărului de accidente și a stresului din trafic prin premierea utilizatorilor care conduc prudent.

Cum funcționează? Aplicația de mobil utilizează tehnologia de tip telemetrie pentru a analiza parametri de bază ce reflectă un comportament responsabil la volan. Astfel, utilizatorul beneficiază de un ghid personalizat, iar telefonul se transformă într-un asistent personal ce analizează parametri precum:

viteza,

frânările și accelerațiile bruște,

modul de abordare a virajelor,

utilizarea telefonului în timpul condusului.

La finalul fiecărei călătorii, șoferul își poate verifica scorul de siguranță pentru fiecare parametru în parte, precum și media scorului acestora. Pe lângă aceste informații relevante, aplicația pune la dispoziție un sistem de provocări tematice, unde, prin respectarea anumitor criterii stabilite, utilizatorul va câștiga puncte de recompensă prin finalizarea cu succes a provocărilor.

Ce pot face șoferii cu punctele acumulate

ecoPILOT oferă mai mult decât un feedback personalizat cu scopul de a motiva și îndruma utilizatorul spre un stil de condus defensiv. Prin intermediul provocărilor, șoferii pot acumula puncte de recompensă ce pot fi transformate în:

premii atractive și servicii,

o selecție de produse gratuite din rețeaua de stații OMV din România,

susținerea unor proiecte de mediu și a unor cauze sociale prin posibilitatea de a direcționa voluntar punctele acumulate către ONG-uri partenere.

Astfel, condusul preventiv nu aduce doar un plus de siguranță în trafic, ci poate contribui și la inițiative cu impact mai larg în comunitate.

Potrivit reprezentanților companiei, obiectivul este unul pe termen lung: reducerea riscurilor în trafic prin încurajarea comportamentelor responsabile la volan.

De ce contează condusul defensiv mai mult ca oricând

România se poziționează în topul țărilor privind mortalitatea pe șosele, raportat la numărul de locuitori, potrivit statisticilor Comisiei Europene. Astfel, în țara noastră se înregistrează cea mai ridicată mortalitate, de 78 de decese la un milion de locuitori, mult peste media europeană, care este de 44 de decese.

În acest context, condusul responsabil încurajat prin aplicația ecoPILOT devine o parte esențială a eforturilor de reducere a numărului de victime de pe șoselele din România, contribuind activ la protejarea tuturor participanților la trafic.

Condusul defensiv înseamnă anticipare, păstrarea distanței, evitarea distragerilor, a manevrelor bruște și atenție sporită la ceilalți participanți la trafic. Pe termen lung, aceste obiceiuri reduc substanțial probabilitatea unui accident.

Prin integrarea tehnologiei într-un mecanism de tip „feedback + recompensă”, OMNIASIG își propune, prin ecoPILOT, să transforme siguranța în trafic și grija față de societate într-un reflex zilnic.

Asigurări tot mai digitale

Lansarea ecoPILOT face parte dintr-o strategie mai amplă de digitalizare a OMNIASIG Vienna Insurance Group. În ultimii ani, compania a dezvoltat soluții care direcționează tot mai multe interacțiuni în online – de la notificarea și gestionarea daunelor, până la gestionarea 100% digitală a asigurării de sănătate și a serviciilor medicale aferente, prin aplicații de mobil dedicate.

Pentru șoferi, miza este clară: mai mult control, mai multă transparență și, în cazul ecoPILOT, un motiv în plus să conducă prudent.

Aplicația este disponibilă pentru descărcare în Google Play și App Store.