Pe parcursul anului 2026 au fost transformate două săli de clasă în Alba – Liceul de arte „Regina Maria”, Alba Iulia – și Giurgiu – Școala Primară Nr. 5 Poiana Lui Stângă.

Acestea au fost reamenajate cu sprijinul unui arhitect, astfel încât să le ofere un spațiu prietenos celor mai mici elevi, aflați la primul lor contact cu școala. Abordarea modernă a designului, de la pardoseală și pereți, până la mobilier și elementele decorative, va permite desfășurarea cursurilor în spații primitoare, adecvate vârstei copiilor.

Campania „O Sală de Clasă ca Acasă” a fost lansată de P&G în 2018, începând cu 2022 s-au alăturat proiectului și dm drogerie markt pentru a amplifica impactul asupra numărului de școli renovate, transformând aceste spații în locuri primitoare, în care copiii să se poată dezvolta și să își atingă potențialul.

„Pentru copiii care pășesc pentru prima dată în școală, sala de clasă poate deveni un loc în care se simt bineveniți și au curajul să descopere lucruri noi. dm drogerie markt susține acest demers din 2022 și, în această perioadă, am sprijinit renovarea și modernizarea a 11 săli de clasă din județele Timiș, Călărași, Hunedoara, Argeș, Constanța, Alba și Giurgiu, precum și din București. Ne bucurăm că, împreună cu P&G, am contribuit la crearea unor spații primitoare pentru elevi și sperăm ca acestea să le ofere un început frumos în parcursul lor școlar”, a transmis Daniela Jordanovski, Head of Marketing, Procurement & Sales Region al dm România.

„P&G și brandurile sale continuă să susțină educația noilor generații din România prin inițiative și colaborări derulate la nivel local și național. Împreună cu partenerii noștri de la dm România, am renovat și în acest an încă două săli de clasă, extinzând astfel impactul proiectului în noi comunități. Prin campania #OSalădeClasăcaAcasă, contribuim la îmbunătățirea condițiilor de studiu și la crearea unui mediu mai primitor pentru elevi”, a spus George Carpov, Company Communications Director P&G.

Despre proiect

Localizare – Liceul de arte „Regina Maria”, Alba Iulia, județul Alba și Școala Primară Nr.5 Poiana Lui Stângă, județul Giurgiu.

Beneficiari – elevii din clasa pregătitoare

Finalizare – octombrie 2026

Program – „O Sală de Clasă ca Acasă”, lansat de P&G în 2018.

Concept – cu fiecare sală de clasă renovată, ne propunem să transformăm fiecare spațiu într-o lume dedicată copiilor, care să îi ajute să se dezvolte

Despre dm România

Compania a fost înființată în 1973 și este prezentă în 14 țări din Europa. În România, dm este prezent din 2007 și a înregistrat o dezvoltare constantă. În prezent, compania are peste 2.000 de angajați, peste 170 de magazine fizice, un magazin online și aplicația „dm-ul meu”.

Despre Procter & Gamble

P&G deservește consumatori oferind unul dintre cele mai puternice portofolii ce include branduri de încredere, de calitate și superioare precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® și Tide®. Comunitatea P&G desfășoară operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vă rugăm să vizitați http://www.pg.com pentru noutăți și informații suplimentare despre P&G și brandurile sale.