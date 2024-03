(P) Cum reușește un business din Târgu-Mureș să livreze, dincolo de pizza, un mesaj despre puterea gustului

Astfel, îi invită să își facă cunoscute experiențele în antreprenoriat – de la primele visuri, până la realitatea unei afaceri de succes, cu reușite, provocări, obstacole depășite, momente bune sau momente din care au avut de învățat. Edoardo Farinella este unul dintre tinerii antreprenori perseverenți și dornici să schimbe fața industriei ospitalității din România, iar povestea lui face parte din campania “Vis de Antreprenor”.

Edoardo Farinella și-a descoperit pasiunea pentru gătit și gusturi încă din adolescență. Născut în Târgu-Mureș într-o familie mixtă – cu o mamă maghiară și un tată italian –, Sicilia tatălui l-a inspirat și i-a dat un vis de urmat.

Pasiunea pentru mâncare a lui Edoardo Farinella, cultivată pe meleagurile siciliene, l-a motivat să meargă la Londra, orașul în care se întâlnesc toate bucătăriile lumii, pentru a învăța meserie. La Londra, Edoardo a urcat din treaptă în treaptă și a lucrat, cum spune el, cu titanii industriei, atât în restaurante cu stea Michelin, cât și în restaurante casual. Chiar dacă profesional învăța și îi mergea bine, Londra este genul de oraș în care te simți ca o picătură într-un ocean, iar Edoardo își dorea ca munca lui să contribuie la ceva mai semnificativ și să aibă impact:

„Londra a fost o etapă necesară pentru învățare, însă acolo nu am simțit niciodată că aparțin. Aveam nevoie de comunitate și comunitatea este motivul pentru care m-am întors. Pentru mine este important să dau greutate muncii mele și am ales să fiu mai degrabă un pește mare într-o oală mică decât invers”.

Reinventarea după faliment

Să fii antreprenor în România nu este însă o treabă simplă și de foarte puține ori antreprenoriatul este ceva ce-ți iese din prima, o lecție pe care Edoardo a învățat-o pe pielea lui. După ce în 2018 a deschis un mic restaurant cu delivery în Târgu-Mureș, unde servea paste, pizza, risotto, salate și deserturi italiene, afacerea a dat faliment în mai puțin de jumătate de an. Cu toate acestea, Edoardo a rămas angrenat în misiunea lui, a păstrat numele brandului – Farinozzo, și a decis să exploreze noi moduri în care poate transmite un mesaj despre gusturi, diversitate și puterea de a uni a mâncării:

„Falimentul a fost dureros, dar nu m-am predat. Am rămas fidel visului meu și am început să caut noi moduri în care îmi pot crește brandul, fără ca acesta să fie ancorat într-un loc. În felul acesta am putut merge ca Chef la evenimente, am organizat workshop-uri, pop-up dinners și tot felul de activări creative. Mi-am construit o rețea, mi-am promovat brand-ul și când am crezut că este momentul oportun, am redeschis afacerea într-un alt format”.

Edoardo a mizat pe un singur produs care crede că îi poate aduce succesul necesar până la următoarea stație din călătoria sa ca antreprenor:

“Am ales pizza pentru versatilitatea produsului și potențialul pe care îl are ca business. Pentru mine nu era o opțiune să nu redeschid, aveam doar nevoie să regândesc partea asta de început a afacerii. Mizez pe ingredientele de calitate și pe abilitatea mea de a da gust. Chiar și când lucram pentru restaurante Michelin, dacă anumite tehnici poate îmi scăpau, pe partea de balansare a gusturilor excelam. Asta îmi propun să fac și acum, să echilibrez gusturi și să deschid apetitul clienților mei pentru calitate”.

Pizza pentru Edoardo este un manifest și terenul pe care el crede că poate inova și stabili noi tendințe:

“Am un meniu care îmbină clasicul cu creativitatea. Am adus în Târgu-Mureș un trend care este de puțin timp în Italia, cel a pizzei creative, în care poți găsi arome mai exotice, cum sunt scorțișoara sau cocosul, sau poți opta pentru combinații mai interesante și chiar pentru opulență, comandând o pizza care are toate ingredientele premium”.

Revenirea în România și trecerea de la profesionist în gastronomie la antreprenor a venit la pachet cu multe constatări. Prima și cea mai importantă este că, atunci când ești mic antreprenor porți simultan mai multe pălării care pot fi foarte greu de dus:

“Sunt 100% antreprenor, 100% Chef, 100% livrator, contabil și aș mai putea continua tot așa. Totuși, mi-aș dori ca în final să-mi permit să spun că sunt Creative Director la Farinozzo, iar partea de administrare de business să fie responsabilitatea altcuiva. Pentru mine cel mai important este să rămân conectat la mâncarea care iese din business-ul meu’’.

Inovație nu doar în bucătărie, ci și în atitudinea față de angajați

Nivelul de pregătire al oamenilor și standardele din industrie sunt alte două aspecte care i-au dat bătăi de cap lui Edoardo:

“Atitudinea față de lucru și responsabilitatea pentru ceea ce faci sunt foarte diferite aici față de țările în care eu am lucrat. Fără să fiu răutăcios, cea mai mare problemă rămâne discrepanța dintre cunoștințele mele despre bucătărie și ce înseamnă a fi bucătar din punct de vedere organizare și igienă, și pregătirea oamenilor din țară, care ne face să spunem prea des merge și așa. Am rămas surprins când oamenii din bucătărie nu înțelegeau un fapt simplu, cum este contaminarea alimentelor prin folosirea greșită a tocătoarelor. De aceea, am venit și cu ambiția de a aplica în România metode din străinătate și de a contribui în felul meu la profesionalizarea industriei. Cred că sunt un inovator nu doar în rețete, ci și în atitudinea față de muncă și angajați, printr-un program mai uman de lucru”.

România, cu cinci ani în urma piețelor dezvoltate. Strategia pentru prima stea Michelin

În ceea ce privește dezvoltarea pieței, Edoardo crede că sunt mai mulți factori care pot contribui la avansul acesteia:

“Mai este nevoie de cel puțin 5 ani ca să ajungem la alt nivel, iar un rol important în acest efort îl joacă emulația din jurul chef-ilor care experimentează cu rețete și concepte noi. O mare schimbare se va întâmpla când vom vedea mai puțină competiție și mai multă colaborare între cei care vor să aducă prima stea Michelin în România”.

Perseverența și evoluția continuă, elemente-cheie pentru un antreprenoriat de succes

În această aventură a antreprenoriatului, Edoardo are și un punct terminus al călătoriei care este visul de a avea cel mai bun restaurant din Târgu-Mureș:

“Un loc cu un meniu internațional, în care să fiu cât pot eu de creativ și unde să pot păstra vie relația cu oamenii. Poate sunt old school, poate sunt și rădăcinile mele siciliene, însă latura aceasta umană vreau să existe mereu în business-ul meu, chiar dacă tehnologia o amenință tot mai mult”.

Evoluție este cuvântul preferat al lui Edoardo, iar pentru tinerii antreprenori care aspiră la un business în domeniul ospitalității are un singur sfat:

„La modul general, ce m-a ajutat pe mine este ideea că nu va ieși din prima. Îi sfătuiesc să persiste, să greșească, dar să reîncerce până le iese. Și să evolueze, chiar dacă foarte puțin, în fiecare zi”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 04-03-2024 11:21



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.