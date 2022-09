Start-up fondat de experți în tehnologie, retail și IT pentru livrări e-commerce mai ieftine și mai calitative

Este absolvent de cibernetică și a lucrat în industriile de software și telecom. Împreună cu alți trei cofondatori, în 2019, Daniel Nicolae a pus bazele Innoship, companie care își propune reducerea costurilor de transport cu 25% și creșterea calității livrărilor în e-commerce.

Andrei Radu: Voi promiteți, practic, scădeți costurile magazinelor online cu 25% în ceea ce înseamnă livrări și, de asemenea, creșterea experienței de livrare. Cum faceți asta? Ce înseamnă Innoship și cu ce servicii ajută magazinele online?

Daniel Nicolae, cofondator Innoship: Este o platformă software care vine în ajutorul magazinelor online în a-și gestiona eficient propriile contracte de curierar. Pas cu pas. Un magazin online de volume medii sau mari în ceea ce privește numărul de comenzi are deja semnate contracte cu firmele de curierat, își negociază singuri prețurile. Însă, când vine vorba de cum alocă fiecare comandă pe un curier sau altul este o provocare uzuală, dar importantă și care afectează mai departe tot ce înseamnă experiența de livrare a consumatorului final, pe de-o parte. Pe de altă parte, înseamnă „cum îmi gestionez bugetele de cheltuială”. Partea de livrare are un cost de 30%-40% din totalul costului operațional pentru magazin online. Ce facem noi: la fiecare commandă ne uităm de unde pleacă, unde trebuie să ajungă, ce particularități, ce servicii suplimentare mai are nevoie comanda respectivă. Calculăm pe grila negociată de retailer cu firma de curierat, care este costul, verificăm pe localități, cu kilometri suplimentari sau fără, o particularitate a pieței noastre și, mai apoi, vedem care sunt diferențele de cost la fiecare curier în parte. Aceasta este prima componentă, cea de cost. Sunt multe momente în care diferențele de cost sunt importante.

