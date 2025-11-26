(P) Bucură-te de puterea AI cu noile laptopuri ROG Zephyrus și Strix SCAR echipate cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

Dacă ești în căutarea unei idei de cadou pentru cineva drag în această perioadă, noile laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR îți stau la dispoziție la prețuri promoționale.

Noile lapptopuri sunt echipate cu revoluționarele plăci grafice GeForce RTX din seria 50, chiupuri care au la temelie cea mai nouă arhitectură NVIDIA Blackwell. Aceste cipuri au fost sunt proiectate pentru a redefini limitele performanței atât în gaming, cât și în creația de conținut, oferind o grafică de un realism fără precedent și experiențe vizuale la un nivel nemaiîntâlnit până în prezent.

Prin integrarea completă a Inteligenței Artificiale, performanța este multiplicată exponențial de către tehnologia NVIDIA DLSS 4, cadrele cu desenare completă a razelor de lumină sunt afișate acum fără întârziere, iar platforma NVIDIA Studio devine partenerul tău de încredere pentru orice tip de proiect creativ, oricât de complicat, singura limitare fiind propria imaginație.

Avantajele NVIDIA DLSS 4: cadre multiplicate și detalii la nivel nativ cu ajutorul AI

DLSS (Deep Learning Super Sampling) este o tehnologie excepțională dezvoltată de NVIDIA, care se folosește de Inteligența Artificială și utilizează din plin rețele neuronale avansate pentru a multiplica în esență performanța grafică și a îmbunătăți calitatea imaginii în timp real. Tehnologia DLSS funcționează prin randarea imaginilor la o rezoluție redusă, apoi se folosește de vectorii de mișcare și alte informații din cadrele anterioare pentru a reconstrui ulterior imaginile la o calitate nativă sau chiar superioară atunci când este activată funcția Super Resolution.

Noua versiune DLSS 4 duce această tehnologie mai departe, integrând un nou model AI Transformer care îmbunătățește semnificativ calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware. În cazul plăcilor grafice GeForce RTX seria 50, DLSS 4 permite acum generarea a până la 3 cadre suplimentare pentru fiecare cadru randerizat nativ, folosind Multi Frame Generation. Suplimentar, implementarea în viitor a tehnologiei NVIDIA Reflex 2 va asigura și o receptivitate maximă plus timpi de reacție rapizi prin Frame Warp, o inovație ce analizează cea mai recentă comandă a mouse-ului în joc pentru a intui direcția de mișcare înainte ca aceasta să aibă loc.

Creație asistată la fiecare pas de Inteligența Artificială prin intermediul NVIDIA Studio

Prin intermediul NVIDIA Studio, te bucuri de un avantaj creativ perfect: obții performanțe fără limitări în timpul editării video, randării de scene 3D și atunci când faci design grafic, cu accelerări RTX integrate direct în aplicațiile profesionale cele mai răspândite, mulțumită unei serii de instrumente dezvoltate exclusiv pentru acestea. Driverele Studio, care sunt constant optimizate pentru a oferi stabilitate exemplară, împreună cu instrumentele exclusive asistate de AI, vor transforma fluxurile de lucru în experiențe fluide, fără frustrări.

Nu doar atât, dar driverele NVIDIA Studio accelerează aplicațiile de creație și oferă acces la funcționalități speciale precum NVIDIA Broadcast pentru îmbunătățirea livestream-urilor, conversațiilor și apelurilor video, RTX Remix pentru remasterizarea jocurilor clasice și NVIDIA Encoder (NVENC) din generația a noua pentru a exporta fișiere video foarte rapid și eficient, fără a încărca suplimentar procesorul.

Datorită plăcilor grafice GeForce RTX seria 50 prevăzute cu noile nuclee Tensor AI integrate, te bucuri de aportul tehnologiei AI în gaming, creație, productivitate și dezvoltare, direct pe laptopul tău ROG.

Descoperă Ray-tracing de ultimă generație cu laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus cu GeForce RTX seria 50

Primești acces chiar acum cea mai nouă generație a tehnologiei NVIDIA RTX pe laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16, care utilizează plăci video GeForce RTX din seria 50. Acestea modele sunt disponibile în multiple configurații performante ce integrează modelul de top NVIDIA GeForce RTX 5090, descătușat de TGP-ul maxim de 175 W accesibil prin activarea Dynamic Boost.

Pentru sporirea performanțelor aceste laptopuri pot direcționa automat cadrele de la GPU-ul dedicat direct către ecran, lucru posibil datorită utilizării unui comutator MUX specializat compatibil cu NVIDIA Advanced Optimus, opțiune ce îmbunătățește cifrele de performanță cu aproximativ 5-10%, în funcție de scenariul de utilizare.

ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus sunt laptopuri foarte performante, subțiri și în același timp silențioase, fără compromisuri când vine vorba de durata de viață a bateriei, folosindu-se din plin de avantajele suitei de tehnologii bazate pe AI NVIDIA Blackwell Max-Q.

În perioada sărbătorilor de iarnă poți face un cadou inedit persoanelor drage profitând de promoțiile din eShop ASUS România, unde poți comanda în configurații variate, noile laptopuri ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 cu GeForce RTX seria 50.

