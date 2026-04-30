După un prim an dedicat consolidării și testării modelului de business, compania își propune să își extindă prezența și să aducă soluții digitale adaptate nevoilor locale.

„România reprezintă o piață strategică pentru noi. Ne vom folosi de experiența noastră internațională pentru a adapta soluțiile Anytime la nevoile locale și pentru a contribui activ la modernizarea pieței asigurărilor”, a declarat Yiannis Kantoros, CEO Interamerican.

Platforma anytime.ro permite utilizatorilor să obțină o ofertă de asigurare în mai puțin de un minut, într-un proces complet online. În plus, clienții beneficiază de asistență de urgență disponibilă non-stop, în cazul unui incident.

„Viziunea noastră este de a avea un impact real în viața oamenilor, oferindu-le mai mult, oricând au nevoie. Ne concentrăm pe accesibilitate și transparență, pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor și nevoilor consumatorilor”, a precizat Antonis Tsaknakanis, Country Manager Anytime România.

Strategia de dezvoltare a Anytime pe plan local include investiții de aproximativ 30 de milioane de euro, extinderea echipei și diversificarea portofoliului de produse.