“100 de ani în 100 de zile”. 1959: Statul comunist începe confiscarea și naționalizarea imobilelor

Campania Știrilor ProTv "O sută de ani în o sută de zile" continua cu anul 1959. Statul comunist naționalizează imobilele foștilor industriași și îi condamnă pe scriitorii și politicienii bănuiți că se împotrivesc sistemului.

Este anul în care călugării sunt scoși din mănăstiri și puși la muncă în societate. Iar statul primește bani și animale pentru a le permite evreilor să plece din România.

"Chiaburii. Zi de zi sunt dezvaluite faptele lor ticaloase. Scot masinile din munca. Distrug si saboteaza. Din fundul hambarelor sunt scoase mii de kilograme de grâu dosit. Astfel incearca chiaburii sa fure painea poporului."

1959 - Statul comunist incepe confiscarea si nationalizarea imobilelor care au aparținut foștilor industriași, bancheri, comercianti sau mari proprietari de terenuri.

SURSA FOTO: Arhivele Nationale ale Romaniei

Continua colectivizarea in ritm alert. La sfarsitul anului, 67% din terenul arabil apartinea cooperativelor. O buna parte din productie pleaca in Uniunea Sovietica in baza datoriilor pe care romanii erau obligati sa le plateasca rusilor.

"Culesul, a spus tovarasul Stalin, este o treaba de sezon. Si lui nu-i place sa astepte. Ai cules la timp, ai castigat. Ai intarziat culesul, ai pierdut."

Totul se desfasoara sub atenta supraveghere a prietenilor din rasarit.

"Zi de mare bucurie. Gospodaria colectiva din Calarasii Vechi primeste vizita inaintatilor soli ai agriculturii sovietice. Presedintele da grai dragostei firbinti care stapaneste inima tuturor colectivistilor. Oaspetii cutreiera hotarul gospodariei impartasind colectivistilor bogata lor experienta."

1959 este anul in care se organizeaza mai multe procese in care sunt condamanti pe banda scriitori, fosti politicieni si romani care au opus rezistenta regimului comunist.

Mai multe imagini impresionante găsiți AICI.

Printre ei se numara si Constantin Noica, condamnat pentru ca "a organizat sedinte in cadrul carora a atras oameni de cultura pentru a purta discutii dusmanoase si s-au pregatit in vederea rasturnarii prin violenta a regimului democracratic din Republica Populara Romana."

Noica este condamnat la 25 de ani de munca silnica. In luna octombrie, comunistii alunga din manastiri mii de calugari.

Decretul 410 al Marii Adunari Nationale prevede ca pot fi admiși în monahism bărbați la vârsta de 55 ani și femei la 50 de ani „dacă renunță la salariu sau la pensia de la stat, dacă nu sunt căsătoriți și dacă nu au obligații pe baza Codului familiei".

Călugării care nu erau ajunși la această vârstă sunt scosi din mânăstire. Printre ei se numara si calugarul Arsenie Boca.

Satatul roman este platitit de Israel pentru a le permite evreilor sa plece. Sumele variaza intre 4 si 6 mii de dolari pentru o persoana. Pana la moartea lui Gheorghiu Dej, in 1965, peste o suta de mii de evrei parasesc Romania, iar statul primeste bani si animale in schimbul lor.

In lume, Uniunea Sovietica lanseaza prima sonda spatiala spre luna. Este mesajul comunismului triumfator:

"2 ianuarie 1959, data capitala in istoria omului care a rupt gravitatia trimitand in spatiu solia geniului sau."

In Romania, despre eveniment vorbeste profesorul universitar Paul Ioanid: "Lansarea sovietica a uimit lumea".

Acelasi Ionid, cateva luni mai tarziu, in vara lui 59, conduce cel mai rasunator jaf din istoria Romaniei comuniste. Banda lui Ionid, 5 barbati si o femeie, jefuiesc o masina a Bancii Nationale si fura un milion sapte sute de mii de lei. Echivalentul unui milion de dolari in banii de azi.

Cei sase sunt arestati cateva saptamani mai tarziu. Barbatii sunt executati, iar femeia este condamnata la inchisoare pe viata.

