Consultările s-au încheiat. Dăncilă, chemată la Cotroceni. Klaus Iohannis anunță ce decizie a luat la 17:30

Va avea sau nu România un prim-ministru femeie? Este întrebarea la care președintele Klaus Iohannis va răspunde astăzi, la ora 17:30.

PSD și ALDE o propun pe Viorica Dancilă, europarlamentar, membră a PSD Teleorman, însă opoziția cere alegeri anticipate!

Liderul PNL Ludovic Orban a spus că liberalii şi-au prezentat opţiunea pentru anticipate şi că PNL este dispus că înceapă negocieri pentru o nouă majoritate

De asemenea, liderul USR Dan Barna a declarat că formaţiunea sa susţine un premier care să nu fie numit de PSD, iar soluţia “decentă” pentru România este aceea a alegerilor anticipate.

În schimb, liderul PMP Traian Băsescu i-a propus pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan şi Eugen Tomac.

De asemenea, UDMR a anunțat că așteaptă decizia șefului statului și că nu are ”argumente nici pro, nici contra” Vioricăi Dăncilă.

Criza politică a fost generată de faptul că social-democrații și-au demis propriul Guvern pentru a 2-a oară în numai 7 luni. Klaus Iohannis a invitat, astăzi, la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare, pentru consultări.

Cronologia evenimentelor:

ora 17:00 Klaus Iohannis a chemat-o la Cotroceni pe Viorica Dăncilă, potrivit surselor HotNews.

ora 16:00 Consultările s-au încheiat. Urmează ca președintele Klaus Iohannis să ia o decizie privind propunerea de premier.

ora 15.30 Au început consultările preşedintelui Klaus Iohannis cu reprezentanţii grupului parlamentar al minorităţilor naţionale în vederea desemnării unui nou premier.

ora 15.30 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, că formaţiunea pe care o conduce va aştepta decizia şefului statului în privinţa Vioricăi Dăncilă, propunerea PSD pentru funcţia de premier.

"PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus că nu o cunoaştem pe doamna Viorica Dăncilă, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindcă nu am văzut-o, nu am vorbit cu ea, nu ştim ce gândeşte, nu ştim ce doreşte, nu ştim ce are de gând să facă în această funcţie. Cu domnul Grindeanu şi cu domnul Tudose era altceva, eram colegi, ne ştiam, mai vorbeam, mai discutam.

Nu avem prejudecăţi, de aceea nu spunem că nu, dar nu o cunoaştem şi nu putem spune da. Deci aşteptăm decizia preşedintelui republicii şi, dacă el va accepta şi o va nominaliza pentru a forma un nou guvern, atunci, bineînţeles, vom avea o discuţie cu doamna Dăncilă şi vom vedea ce spune, care va fi lista miniştrilor, cu ce program de guvern vine", a declarat Kelemen Hunor, după consultările cu şeful statului, potrivit Agerpres.

Totodată, liderul UDMR a spus că nu se poate ajunge la alegeri anticipate, "indiferent cine ce visează".

"Este doar un vis. Nu cred că în actualul context şi sub actuala Constituţie se poate ajunge la alegeri anticipate", a adăugat Kelemen.

ora 15.10: La consultări a ajuns și delegația UDMR.



ora 15.05: PMP a ieșit de la discuții, iar liderul formațiunii, Traian Băsescu, a făcut declarații:

„Urmare a politicii de stimulare a consumului a crescut deficitul de cont curent, ajungându-se, în luna noiembrie, la 11 miliarde deficit. Un alt element care arată proasta guvernare este că datoria publică a crescut cu 2 milioane de euro, deși avem creștere economică. Un alt argument care arată proasta guvernare e anularea investițiilor din bugetul de stat, ceea ce înseamnă un guvern fără viziune și care nu vizează decât satisfacerea unei clientele politice, electorale.

Din păcate, banii dați de PSD la pensii, salarii, au fost mâncați din punct de vedere al inflației și vor continua să fie diminuați de inflația care va mai avea un puseu. Niciun motiv ca despre guvernele PSD - ALDE să se spună că se justifică să se mențină la guvernare. Mai mult, guvernele Grindeanu și Tudose sunt desprinse de realitățile UE. Așa este și PSD - desprins de realitățile UE. Noi nu suntem nicăieri; noi schimbăm guvernele PSD de către PSD și să asigurăm puterea lui Daddy. Daddy este elementul central al politicilor guvernului României. România a pierdut tot traseul pentru a se implica în configurarea noii UE; de aceea, eu nu pot să susțin”.

El a continuat precizând că i-a făcut președintelui 2 propuneri: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac.

„Noi am propus, având în vedere și propunerea PSD, prima propunere Siegfried Mureșan care, spre deosebire de doamna nominalizată, Dăncilă de la Videle - are 2 mandate și nu s-a auzit de ea prin Parlamentul UE, dl. Mureșan a fost negociator al UE. Vă amintesc că în acele negocieri cu Comisia UE a obținut 60 de milioane în plus pentru parteneriatul estic. În ceea ce privește limbile străine, vorbește vreo patru. Deci dacă dl. președinte are timp să compare cei 2 europarlamentari, cu certitudine va opta pentru dl. Mureșan. Nu mai vorbesc despre faptul că are o puternică susținere în PPE.

Este un om bine conturat din punct de vedere al activității. Pentru al doilea punct, am venit cu un politician bine conturat din punct de vedere al unionismului, Eugen Tomac, care cu siguranță va reuși să construiască al doilea guvern, dacă primul nu va trece. Două propuneri de oameni tineri și cu experiență politică; conturați, nu oamenii lui Daddy, ci care pe picioarele lor se pot susține în funcțiile politice viitoare”.

„Dacă PSD vrea să îl facă al doilea președinte de pe acum, nu pot să facă decât o suspendare. Mai toți românii sunt împotriva suspendării”, a spus Traian Băsescu, întrebat despre posibilitatea ca Iohannis să fie suspendat.

ora 14.35: Delegația USR a ieșit de la consultări.

Sinteza declarațiilor președintelui Dan Barna:

„Este o miză importantă pentru România numirea unui premier non-PSD. Ne-am exprimat susţinerea pentru un astfel de Guvern, în măsura în care preşedintele va decide să numească un astfel de premier şi acesta va reuşi să genereze o susţinere în Parlament. Noi am accentuat faptul că soluţia decentă pe care România o are în faţă este aceea a alegerilor anticipate, este însă dificil de ajuns acolo şi de aceea primul pas ar fi nominalizarea unui premier non-PSD.Lăsăm libertatea președintelui să ia o decizie”, a spus președintele USR.



„A fi femeie nu înseamnă a fi feministă și nu orice femeie este o promotoare a drepturilor femeii. Nu știm dacă doamna Dăncilă este o promotoare a acestor drepturi. Doamna Dăncilă, dincolo de faptul că e femeie, e un paravan pentru drepturile PSD. Putem doar să presupunem că miza sunt Legile Justiției și că Liviu Dragnea avea nevoie de un om obedient”, a spus Florina Presadă, reprezentantă USR la delegație.

ora 14.00: Delegația USR a ajuns la Cotroceni, pentru discuții cu șeful statului.



ora 13.44: Delegația PNL a ieșit de la discuțiile cu Klaus Iohannis.

„PNL nu va participa la nicio formulă de guvernare care conține PSD și nici nu vom vota o opțiune în formula PSD. Ne-am exprimat opțiunea pentru provocarea de alegeri anticipate, deoarece considerăm că opțiunile românilor de astăzi nu mai seamănă cu cele din decembrie 2016”, a spus liderul PNL, Ludovic Orban.

„PNL nu fuge de răspundera guvernării și, dacă mi se va solicita, ne asumăm responsabilitatea de a încerca să formăm o majoritate.”

Astfel, el a fost întrebat cine ar putea să îi solicite să formeze o majoritate. În acest context, Orban a răspuns: „Cine altcineva decât președintele? În privința premierului, știți că în PNL există un consens privind posibiltatea unui premier.”

Totodată, L.Orban a fost întrebat dacă mai crede în anticipate, în contextul în care șeful statului dorește stabilitate politică: „Președintele este într-o situație dificilă, trebuie să aleagă între două rele.”

Întrebat cu ce partid ar discuta, dacă ar i s-ar solicita să formeze o majoritate, Ludovic Orban a spus că „bineînțeles că a avut discuții” cu celelalte partide.

ora 13.10: Delegația PNL discută cu președintele Iohannis.

Nu vor avansa un nume de prosibil premier, ci îi vor transmite preşedintelui Klaus Iohannis că vor alegeri anticipate.

ora 12.25: Coaliția PSD-ALDE a ieșit de la consultări. Șeful social-democraților a făcut declarații, la finalul discuțiilor cu președintele Iohannis.

„Am avut o întâlnire cu președintele, i-am prezentat formal și direct propunerea noastră, pe doamna Dăncilă. Colegul nostru din partea ALDE, Daniel Chițoiu, l-a informat pe președinte că și ALDE a votat susținerea. I-am prezentat președintelui și un tabel cu parlamentarii care aveau în spate o suținere semnată de fiecare, pentru că în spațiul public au apărut informații că am pierdut majoritatea. Am discutat și despre faptul că - și ieri și azi - am avut mai multe discuții cu doamna Dăncilă, despre angajamentul dumneaei de a-și asuma programul de guvernare. Am prezentat câteva din obiectivele doamnei, și anume: pregărirea serioasă pentru preluarea președinției Consiliului UE, nedepășirea deficitului, 2% pentru Apărare, investițiile care vor trebui să crească, salariile și pensiile, măsurile fiscale și, de asemenea, calitățile umane pe care le are: este o doamnă neconflictuală, în permanență dedicată dialogului, care mereu a avut relații bune cu colegii din partid, cu cei de la UE și cu cei din alte partide. Este o persoană echilibrată; modul în care vede relaționarea cu președintele - instituțională și corectă; angajamentul pentru a recupera anumite întârzieri pentru Centenarul Marii Uniri.

Președintele a luat act de ce i-am spus, ne-a transmis că nu dorește să se prelungească această situație. Va lua o decizie - nu știm dacă azi sau mâine - și va analiza serios propunerile, înainte de a lua o decizie. Noi sperăm să accepte propunerea. Suntem dispuși să convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară, pentru a vota Guvernul și programul de guvernare”, a spus Liviu Dragnea, la finalul consultărilor cu președintele Iohannis.

Are PSD o variantă B? „Nu discutăm despre asta. Noi avem convingerea că sunt suficiente motive pentru care președintele să o accepte pe doamna Dăncilă. Suntem îndreptați către stabilitate. Nu avem niciun motiv real să credem că președintele o va respinge pe doamna Dăncilă. De aceea, nu discutăm despre alte planuri (...). Propunerea este foarte bună, pentru că o persoană dispusă la dialog generează încrederea”.

Are un plan doi, dacă președintele refuză propunerea? „Nu mi-am imaginat că vom mai avea consultări pe această temă, până la finalul mandatului, dar viața bate filmul (...). Evit să plec de la un „dacă”. Până la urmă, președintele desemnează o propunere de premier pentru Parlament.”

Discuție cu UDMR: „Am discutat cu Kelemen Hunor, i-am spus despre doamna Dăncilă. I-am spus care sunt argumentele. Au spus că deocamdată nu au nimic împotriva doamnei Dăncilă, dar vor adopta o poziție într-un for statutar.”

ora 12.00: Delegația PSD-ALDE a ajuns la Palatul Cotroceni.

Delegaţia PSD-ALDE este formată din șeful social-democraţilor, Liviu Dragnea, secretarul general al PSD, Marian Neacşu, vicepremierul Paul Stănescu, secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, şi vicepreşedintele ALDE Graţiela Gavrilescu.

Alături de şeful statului, la consultări participă consilierul prezidenţial Laurenţiu Ştefan şi consilierul de stat Dana Bârsan.

ora 11:30 ALDE o susține pe Viorica Dăncilă

Membrii Comitetului Politic Executiv al ALDE au votat miercuri, în unanimitate, în favoarea susţinerii politice a Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de prim-ministru, urmând ca din componenţa delegaţiei care va merge la Palatul Cotroceni să facă parte Graţiela Gavrilescu şi Daniel Chiţoiu, a declarat vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian.

"Întâlnirea de astăzi a conducerii ALDE a fost premergătoare consultărilor pe care reprezentanţii Coaliţiei PSD-ALDE le vor avea la Palatul Cotroceni cu preşedintele României şi s-a discutat mandatul şi componenţa delegaţiei ALDE la această întâlnire. În legătură cu mandatul, vă informez că toţi participanţii au votat în unanimitate susţinerea politică a doamnei Viorica Dăncilă pentru funcţia de prim-ministru al Guvernului României. În legătură cu componenţa delegaţiei, am mandatat pe doamna Graţiela Gavrilescu, viceprim-ministru, şi pe domnul Daniel Chiţoiu să reprezinte ALDE", a precizat Vosganian.

El a adăugat că, în cazul în care Viorica Dăncilă va fi nominalizată pentru funcţia de prim-ministru, ALDE a comunicat deja colegilor din PSD opţiunile pe care le au în vedere.

"În legătură cu evoluţia ulterioară a evenimentelor, în ipoteza firească, o considerăm noi, în care doamna Dăncilă va fi nominalizată pentru funcţia de prim-ministru, opţiunile pe care le avem şi pe care le-am comunicat ieri colegilor din PSD se referă la continuarea activităţii legislative în ce priveşte reforma Justiţiei, la unele chestiuni care ţin de aspectele economice şi în primul rând la susţinerea investiţională a mediului de afaceri şi a politicilor publice şi, de asemenea, la un anumit mod de raportare a prim-ministrului la miniştri şi a Guvernului către grupurile parlamentare şi partidele care îl susţin", a spus Vosganian.

Liderul ALDE a spus că este vorba de o mai bună colaborare, o comunicare "ce să unească voinţa politică a Guvernului şi pe cea a Parlamentului într-o singură voce" şi, în acelaşi timp, să existe între miniştri şi prim-ministru o colaborare care să fie bazată pe "comunicare, încredere şi respect".

PSD şi ALDE sunt gata să revendice din nou guvernarea şi o propun pentru conducerea cabinetului pe Viorica Dăncilă. Opoziţia, în schimb, cere alegeri anticipate.

Ce variante are președintele

După consultări, este de aşteptat ca preşedintele Klaus Iohannis să ia o decizie clară.

Există trei variante: fie să o accepte pe Viorica Dancila, fie să o respingă şi să ceară PSD şi ALDE altă nominalizare, fie să desemneze un alt premier al cărui nume nu fost rostit la consultările de azi, dar pe care şeful statului îl consideră capabil să formeze viitorul Executiv.

Poziţiile actorilor politici, înainte de consultări

Klaus Iohannis şi-a precizat clar poziţia faţă de această criză: „Este o situaţie care mă îngrijorează. Iată că la un an de la alegeri, primul an de după alegeri, avem deja două guverne PSD eşuate."

Şeful statului a reacţionat prompt la nouă criză guvernamentală provocată de scandalul intern din PSD şi a convocat rapid consultări la Cotroceni pentru că perioada în care România nu are un Guvern legitim să fie cât mai scurtă.

Iar pentru treburile curente de la Palatul Victoria, l-a însărcinat pe fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, să asigure interimatul funcţiei de prim-ministru. Absolvent de filosofie şi cu un doctorat în antropologie socială, Fifor nu a fost pe placul lui Klaus Iohannis, în trecut. În 2015, şeful statului a refuzat să semneze decretul de numire a lui Mihai Fifor în funcţia de ministru al Transporturilor.

Reporter: „Ați avut o discuţie cu preşedintele României înainte de a fi desemnat premier interimar?”

Mihai Fifor, premier Interimar: „Nu, o să am o discuţie cu preşedintele. Pe mine m-a interesat să am o discuţie în partid."

Miercuri, la prânz, încep la Palatul Cotroceni consultările pentru desemnarea unui nou premier.

Klaus Iohannis, preşedintele României: „Evident că este nevoie de un Guvern pentru a scurta cât se poate de mult situaţia de incertitudine. Eu vreau să avem o procedură rapidă care va duce la stabilirea unui nou Guvern, fiindcă această nesiguranţă politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică."

La finalul anului trecut, preşedintele spunea că, dacă va pica şi Guvernul Tudose, va avea serioase semne de întrebare dacă PSD mai are capacitatea de a guverna. Pe de altă parte, PSD şi ALDE susţin că au în continuare majoritatea în Parlament şi revendica postul de premier pentru Viorica Dancila, membră a PSD Teleorman.

Liviu Dragnea, preşedintele PSD: „A fost o discuţie bună, o întâlnire bună care sper să aibă o finalitate la preşedintele României. Aşa cum am avut pentru candidatul la funcţia de prim-ministru, vom avea discuţii pentru fiecare membru la funcţia de membru al Guvernului."

Liberalii şi cei de la USR nu vor propune preşedintelui un nume de posibil premier şi merg pe varianta alegerilor anticipate.

Admit, totuşi, ca procedura constituţională pentru dizolvarea Parlamentului este complicată. Constituţia spune că ar trebui să pice în Parlament, la vot, trei propuneri de premier pentru ca mai apoi şeful statului să poată dizolva Legislativul şi să fie organizate alegeri anticipate.

Tot despre anticipate vorbeşte, pe Facebook, şi fostul premier Dacian Ciolos, care se declară dispus să intre în bătălia politică. Scriitorul şi jurnalistul Cristian Tudor Popescu vede imposibil scenariul unor alegeri anticipate şi este de părere că preşedintele nu se va putea opune continuării guvernării de către PSD şi ALDE.

Cristian Tudor Popescu: „Oricâte nefăcute ar face PSD-ul, oricât dispreț ar arăta față de cetățeni și oricât haos în conducere, opoziția nu poate în clipa de față să susțină un prim-ministru. În ochii oamenilor nu ar fi justificată o astfel de numire. Să ne gândim și că domnul Iohannis candidează pentru a doua oară. Își pregătește, deci, campania electorală, în vederea acestei campanii. S-ar putea ca prezența în continuare, rămânerea PSD-ului la guvernare să fie în folosul domnului Iohannis, pentru că nu văd de ce ar merge mai bine, în continuare, guvernarea PSD-istă."