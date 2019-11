Cine este Klaus Iohannis, președintele care vrea al 2-lea mandat la Cotroceni

”Salariul de profesor a contat foarte puțin, meditațiile au contat un pic. Soția mea și cu mine am plecat de la un apartament de 4 camere in centrul Sibiului plus banii adunați de la nuntă. După care am reușit să cumpăr apartamentul din zona unde am locuit înainte pe legea care permitea vânzarea, la un preț avantajos. După care am avut ocazia să cumpăr o jumătate de casă de la un prieten care o moștenise. Situația din Sibiu a fost una specială. Majoritatea sașilor au ales sa plece. În ziua de azi ar fi cu totul altceva. Să nu-și imagineze cineva că din salariul de dascăl și din meditații se poate face așa ceva.”