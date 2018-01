CTP: ”O singură curiozitate am, s-o aud pe doamna Dăncilă vorbind în limba engleză”

Cristian Tudor Popescu o critică pe Viorica Dăncilă, propusă pentru funcția de premier de PSD, după demisia lui Mihai Tudose.

Jurnalistul spune că are o singură curiozitate în privința europarlamentarului PSD: să o audă vorbind în limba engleză.

Cristian Tudor Popescu: ”În legătură cu doamna Dăncilă n-am niciun fel de obiecție. E bună, e femeie, tovarăși, îmbunătățește compoziția, promovăm femeile. E bine. O singură curiozitate am, s-o aud pe doamna Dăncilă vorbind în limba engleză”.

Andreea Esca: Este europarlamentar, nu vorbește engleza?

CTP: ”Păi ce, am spus eu că nu este europarlamentar? Este. Ce, credeți că este singurul europarlamentar care nu știe engleza? Ia să facem o verificare pe acolo. Eu am făcut odată cu distinșii europarlamentari un test de soiul ăsta.”

De altfel, într-un interviu postat pe Youtube în martie 2017, europarlamentarul Viorica Dăncilă răspunde la o întrebare formulată în limba engleză în ... limba română.

De altfel, Cristian Tudor Popescu este de părere că propunerea PSD de a o nominaliza pe Viorica Dăncilă în funcția de premier al României este ”o bătaie de joc”, deoarece ”această doamnă nu știe nimic, n-are nicio legătură cu nimic”.

”Din 2009 și până acum ni se spune că are relații cu notabilități de la Bruxelles, cu oficiali. Aș vrea să văd și eu dacă are vreo relație în afară de Corina Crețu, dacă mai are vreo relație cu cineva de pe acolo” - a mai spus Cristian Tudor Popescu în emisiunea ”Escu și Esca”, difuzată în fiecare săptămână exclusiv pe www.stirileprotv.ro.

Înregistrarea emisiunii din această săptămână poate fi vizionată integral aici.