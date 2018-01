CTP, despre Viorica Dăncilă, propunerea PSD ca premier: ”O bătaie de joc. Mai rău decât Shhaideh”

Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat, exclusiv pe www.stirileprotv.ro, despre cele mai importante subiecte ale săptămânii.

Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politică cu care se confruntă România în prezent, după ce PSD a decis să-și demită pentru a doua oară propriul premier.

În primul rând, Cristian Tudor Popescu a comentat decizia PSD de a o propune pe europarlamentarul Viorica Dăncilă în funcția de premier.

Liderii social-democraţi au hotărât că şefa delegaţiei PSD din Parlamentul European să îi ia locul lui Mihai Tudose, care a demisionat deja.

Jurnalistul este de părere că această propunere a social-democraților este o ”bătaie de joc”, ”chiar mai rău decât Sevil Shhaideh”, care se pricepea la administrație.

De asemenea, CTP a comentat discursul lui Liviu Dragnea de luni seara, după ședința CEX a PSD, când s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose și demiterea sa din funcția de premier.

CTP a analizat inclusiv mimica și gesturile președintelui PSD în fața camerelor de televiziune, care a avut un ”zâmbet de hienă ostenită, clipind ușor din gene, somnoroase, către public”..

În opinia jurnalistului, niciun cuvânt din discursul lui Dragnea de luni seara nu a contat cu adevărat, deoarece pe acesta îl intersează un singur lucru: să-și exercite în public puterea, drept pentru care ”s-a mângâiat pe glande, pur și simplu, ca să spună cât de șmecher sunt!!”

Acestea au fost principalele teme de discuție, în emisiunea ”Esca și Escu”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro în fiecare săptămână.

Discuția dintre Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu:

Andreea Esca: În timp ce noi vorbeam aici, tocmai a fost desemnată doamna Viorica Dăncilă pentru ...

CTP: Viorica VASILICA Dăncilă. Să nu omitem ..

Andreea Esca: Viorica Vasilica Dăncilă, pentru funcția de premier. Este propunerea cu care PSD-ul va merge la Cotroceni. Cine este Viorica Vasilica Dăncilă și de ce credeți că ea a fost desemnată?

CTP: Nu știu cine este și cred că asta este cea mai mare calitate a doamnei Dăncilă, faptul că e o bulă de neant. S-a făcut remarcată doar prin faptul că a reușit să explcie oficialilor de la Bruxelles, când cu ordonanța 13 și 600.000 de oameni în stradă, că cei din stradă greșesc, că nu înțeleg și că ordonanța e bună.

Andreea Esca: Deci credeți că ea va susține modificarea legilor justiției.

CTP: Fără nicio discuție, mereu a avut astfel de declarații, mă rog, nu foarte multe, dar a avut câteva declarații, în care este o vajnică apărătoare a teoriilor lui Șerban Nicolae, Nicolicea și compania. Deci nu va fi nicio problemă cu dânsa premier, nu s-ar fi trimis legile la Parlament, rezolva Guvernul problema asta.

Doamna Dăncilă vine pe această poziție de candidat la funcția de premier după niște refuzuri în serie. Domnul Paul Stănescu, domnul Fifor ... Chiar mă întrebam, în clipa în care președintele Iohannis l-a nominalizat pe domnul Fifor interimar, mă gândeam ce discuții aprinse trebuie să fie în PSD în momentul ăla, prima bănuială fiind că și Fifor este omul lui Iohannis și deci al statului paralel. Ne mai trezim cu unul după ceilalți doi, nu? Din moment ce l-a nominalizat Iohannis..

Andreea Esca: Olguța Vasilescu a zis că nu dorea.

CTP: Da, Olguța Vasilescu nu dorea. Andronescu, nu. Nici Gabriela Firea, deci refuzuri în serie, în legătură cu funcția asta de premier. Ce s-a întâmplat acum, nu vor, nomenclatura partidului, mă rog, notabilitățile, ca să nu zic baronii, baronii și baronesele din partid, n-au vrut să-și impună pe cineva acolo, nici să candideze ei la această funcție. Au fugit de postul ăsta. Și a rămas pe fundul ibricului doamna Dăncilă, zațul, care a fost și singura care a concurat la vot și este varianta perfectă pentru domnul Dragnea. Nu, doamna Dăncilă nu va produce conflicte cu vreun ministru, nu va avea idei proprii, așa cum au avut Grindeanu și Tudose. Bune, rele, le-au avut. Nu, dânsa va executa întocmai și la timp programul domnului Dragnea.

Andreea Esca: Pentru cei care chiar nu știu nimic despre această doamnă, să spunem puțin de unde vine și ce făcea.

CTP: Păi de unde ar putea să vină.

Andreea Esca: Cine o recomandă?

CTP: Ia să vedem, de unde ar putea să vină? Din Maramureș? De unde să vină.. Din Banat, de unde? Din Teleorman, evident. Întrebat acum, domnul Dragnea a spus și ce dacă e din Teleorman? Noi ăștia din Teleorman trebuie să plecăm din țară? Nu, pleacă din țară numai cei de la Constanța, adică domnul Mazăre, cei din Teleorman nu.

Andreea Esca: Am înțeles. Ea vine din Videle, unde înainte ce făcea? Sau care a fost parcursul?

CTP: Înțeleg că dânsa s-a ocupat cu forajul, cu sondele. Am lucrat și eu în zonă, la Videle, acolo, este o zonă petrolieră interesantă, sunt câteva sonde. E șefa organizației de femei a PSD și în rest ... nu știm ce tangențe are doamna aceasta cu economia, pentru că cei care s-au retras acum și au lăsat-o pe doamna Dăncilă, adică pe domnul Dragnea la guvernare, așteaptă ceea ce va urma, și anume criza economică.

Ce a fost până acum, ne-am uitat cu toții la spectacolele astea, la bâlciul ăsta, la misterele astea medievale înscenate de PSD, mai mult sau mai puțin curioși, amuzați, indignați... Dar acum urmează consecințele măsurilor luate de guvernele PSD de până în acest moment.

Andreea Esca: Și credeți că toți cei care au refuzat sunt conștienți de asta și nu au vrut să fie acolo în momentul dezastrului?

CTP: Nu vor! Nu vor să-și asume funcția pentru ceea ce urmează, asta este problema principală. Deja avem inflația, o simțim cu toții, s-au dus prețurile în sus, mâncând rapid măririle acelea de salarii. Deja avem o problemă cu apocalipsa aceea fiscală a Guvernului Tudose. O să avem și noi doi, și oricare cetățean, până la 31 ianuarie trebuie să depunem ceva legat de Hotărârea 600, n-am înțeles.. deci o nebunie, un haos. Toate lucrurile astea se vor întâmpla. Mă întreb cum le va gestiona doamna Viorica Dăncilă.

Andreea Esca: Ce se va întâmpla mai departe?

CTP: Mai am ceva, să nu uit. În legătură cu doamna Dăncilă n-am niciun fel de obiecție. E bună, e femeie, tovarăși, îmbunătățește compoziția, promovăm femeile. E bine. O singură curiozitate am, s-o aud pe doamna Dăncilă vorbind în limba engleză.

Andreea Esca: Este europarlamentar, nu vorbește engleza?

CTP: Păi ce, am spus eu că nu este europarlamentar? Este. Ce, credeți că este singurul europarlamentar care nu știe engleza? Ia să facem o verificare pe acolo. Eu am făcut odată cu distinșii europarlamentari un test de soiul ăsta.

Andreea Esca: Ce va spune Iohannis despre această variantă?

CTP: E, aici e aici. Dacă este ca domnul Iohannis să se conducă după interesul acestei țări și după interesul acestei țări și acestui popor nu poate să accepte bătaia asta de joc, ca să lăsăm eufemismele. Asta este o bătaie de joc.

Andreea Esca: Această propunere.

CTP: Această propunere, o bătaie de joc. Chiar mai rău decât Sevil Shhaideh. Sevil Shhaideh măcar știa administrație, foarte bine, solid. Avea suficiente cunoștințe și despre Guvern, fusese ministru înainte. Această doamnă nu știe nimic, n-are nicio legătură cu nimic. Din 2009 și până acum ni se spune că are relații cu notabilități de la Bruxelles, cu oficiali. Aș vrea să văd și eu dacă are vreo relație în afară de Corina Crețu, dacă mai are vreo relație cu cineva de pe acolo.

Andreea Esca: Deci dacă Iohannis o să accepte ..

CTP: O s-o accepte, deci dacă o respinge este în folosul național, să o respingă pe această doamnă și eventual , ca și în cazul Shhaideh, să spună PSD, veniți cu altă propunere, tot PSD. Dacă ar respinge-o, tot așa ar trebui să facă. Dar domnul Iohannis poate să gândească în interes personal. Este politican, își are cinismele lui. Poate să se gândească: este mai bine să las PSD-ul la guvernare, au venit cu această doamnă. E bine să gândească pentru el, așa cum au gândit ceilalți, Fifor, Andronescu, Vasilescu și așa mai departe. Las-o pe Vasilica să vină acolo și mai departe vedem noi ce facem. Deci ar putea în condițiile astea s-o lase pe doamna acolo, depinde ce strategie va alege pentru al doilea mandat al său, pentru că asta urmărește domnul Iohannis în primul rând.

Ori merge pe compromiterea PSD la guvernare în continuare cu doamna Vasilica. Și dacă nu o acceptă, atunci poate să vină cu a doua propunere, PSD-ul, adică să le ofere asta Iohannis, și de aici să respingă și pe a doua, și atunci se merge către anticipate, suspendare, alte variante .. Domnul Iohannis poate alege și această cale. De pildă, cea a suspendării. Este și asta o cale spre mandatul al doilea al domniei sale, să se gândească că în caz de suspendare va câștiga la referendum și își rezolvă problema celui de-al doilea mandat. Alegeri anticipate, mi se pare cel mai puțin probabil scenariu.

Andreea Esca: Ce se întâmplă cu această țară, domnule Popescu?

CTP: Cu țara? Ce țară? Pe cine interesează țara ... ați văzut că interesează pe domnii de la PSD, vreo secundă, poporul, țara, ce au făcut acolo?

Andreea Esca: Dar ce-i interesează?

CTP: A fost un soi de skandenberg, ca în bâlciuri sau în cârciumi. Sau braț de fier îi mai spune, între cei doi, într-un dispreț total față de cetățeni, față de alegătorii PSD, care ce să înțeleagă din ce au văzut acolo? E o întrebare foarte simplă pe care aș fi pus-o dacă mă găseam în sală cu domnii aceștia. De ce-l dați jos pe Tudose?

Sigur că prima întrebare ar fi fost de ce l-ați pus? Și a doua de ce-l dați jos?

Andreea Esca: Și ce credeți că v-ar fi răspuns?

CTP: Păi n-aveau ce să-mi răspundă, pentru că nu puteau să-mi spună îl dăm jos pentru că .. n-a vrut să mai lucreze cu trimisa specială a domnului Dragnea în Guvern. Cu doamna Carmen Dan. Deci cu un ministru. Un premier având tot dreptul legal să revoce un ministru atunci când consideră că nu mai poate lucra cu el. Echipa aceasta este făcută teoretic de către Tudose. Nu e făcută nici de Parlament, nici de comitetul ăsta executiv al PSD, nici de Dragnea. Teoretic, ea este făcută de primul-ministru. Primul-ministru vine și comunică echipa.

Andreea Esca: Pe de altă parte, nici el n-a revocat-o, a așteptat ca ea să-și dea demisia.

CTP: Asta face parte din comportamentul cel puțin bizar al domnului Tudose.

Andreea Esca: Vă așteptați să-și dea demisia acum? Că părea destul de ..

CTP: Nu! N-are sens. Ceea ce a făcut nu are sens. Am și spus înainte de ce s-a întâmplat ieri că cea mai logică ar fi o pace rece. Adică vor să-l dea jos, el nu pleacă, se rămâne în această stare de tensiune și eventual se merge în Parlament, nu? La moțiunea de cenzură.

Tot ce a făcut domnul Tudose în această perioadă e anulat prin acest gest. Deci ce a făcut? Le-a dat afară, practic, pe doamna Shaidehh, pe Rovana Plumb și pe încă un ministru, din Guvern, pentru ce motiv? Pentru că au probleme penale și nu dau bine la Bruxelles. Incredibil! Nu mi-a venit să cred. Deci un gest de sfidare în toată regula, la adresa doctrinei statului paralel, la adresa Occidentului dușmănos, al lui Soros, al Bruxelles-ului nenorocit.

Și face un gest de asemenea forță, de asemeneas sfidare. Apoi spune că statul paralele, nu-l intersează, nu cunoaște conceptul..

Andreea Esca: Păi și în timp ce făcea lucrurile astea nu se gândea oare că nu e bine pentru el, că o să se întâmple ce s-a întâmplat în partid?

CTP: Păi când faci așa ceva înseamnă că îți setezi o anume linie de comportament, nu? În funcția respectivă. Pe care a încheiat-o practic cu această despărțire de doamna Dan, pe care ar fi trebuit să o demită în secunda doi.

Andreea Esca: Iată că n-a terminat așa, a terminat cu demisia din funcție.

CTP: Da. Din acel moment, în loc s-o demită pe doamna Dan, iată că și-a dat el demisia. Din acel moment parcă a spus sărumâna coană Pisică, curăț pușca și spun prostii, da? Cum face șoricelul după ce, luat și el puțin de cap, a băut și el ceva, spune unde-i pisica să o împușc?

Andreea Esca: Și de ce credeți că a luat această decizie?

CTP: Păi dintr-un motiv foarte prozaic și meschin. Domnul acesta consideră că ar mai avea un viitor politic în PSD. Dacă ar fi mers până la capăt acum, în Parlament, gândiți-vă în ce situație ar fi pus PSD-ul. Pentru că acolo, în primul rând, ar fi trebuit partidul să formuleze, să scrie moțiunea de cenzură. Să arate acolo de ce se face vinovat tovarășul. Din punctul ăsta de vedere, execuția asta nu păstrează nici măcar aparențele execuțiilor de pe vremea lui Dej sau Ceaușescu, în partidul comunist. Pentru că acolo, eu știu, Teoharie Georgescu, Vasile Luca și Ana Pauker se făceau vinovați, pentru popor, firește .. Se făceau vinovați că trebuie să-i lase cale liberă lui Dej. Dați la o parte de acolo, că a aranjat Dej cu Stalin să-i dea la o parte. Nu. Maselor ce li se spunea?

Deviere de dreapta. Tovarășii s-au abătut de la linia partidului .. Se dădeau niște explicații. Sau tovarășul este spion imperialist și trebuie să plece. Ceva se spunea! Acum s-au închis acolo, ei între ei, și au luat această hotărâre, în disprețul total n-au livrat măcar această minciună, această aparență ..

Andreea Esca: Domnul Dragnea a vebit și a spus că existau aceste mari tensiuni între el și ceilalți miniștri, cât și între el și partid. Că acesta a fost motivul ..

CTP: Păi care tensiuni? Trebuia să explice. Guvernul, până în ultimul moment s-a spus că merge bine, foarte bine. E creștere economică, cea mai mare din Europa, au dat bani oamenilor, au mărit salariile, fac investiții, spune, iată, Tudose, fac la Brăila pod. Deci, ce? Ca să dai jos un premier trebuie să-i reproșezi ceva legat de activitatea executivă.

Andreea Esca: Adică spuneți că n-aveau ceva concret să-i reproșeze, și nu faptul că nu te înțelegi cu un coleg.

CTP: Nu te înțelegi .. Nu-l dai jos pe premier că nu se înțelege cu un coleg. Și pleacă colegul, nu pleacă premierul în situația respectivă.

Andreea Esca: Ce ați înțeles dumneavoastră din discursul de ieri al domnului Dragnea?

CTP: De după CEX?

Andreea Esca: Da, de după.

CTP: N-are nicio importanță niciun cuvânt spus acolo. Ăla a fost un exercițiu de plăcere interioară a domnului Dragnea. Omul acesta este interesat doar de gesturile exercitării puterii. Nu-l interesează că e vorba acolo de o autostradă, de o excludere din partid sau de o numire la un consiliu județean. Pe el îl interesează să exercite în public puterea, nu? Adică să zâmbească .. Ați văzut? Zâmbetul acela de hienă ostenită, clipind ușor din gene, somnoroase, către public.. Cam cu atitudinea unei sore medicale sau a unui felcer față de niște bolnavi incurabili.

Se uita cu milă, adică n-ați înțeles-o nici p-asta? Sunt prea obosit ca să vă explic. E, exercițiul ăla de zâmbete, de ochi semi-închiși.. Parcă în fiecare moment era trezit ușor din somn, se mai uita prin sală. Vedeți? Ăsta este singurul lucru care-l interesează. Să poată să spună despre sine, s-a mângâiat pe glande, pur și simplu, ca să spună cât de șmecher sunt, cât de deștept sunt, nu?! Ia uite ce iezuit sunt, cum vorbesc, așa, ca un mare politician .. Daa, poate n-ați înțeles, dar despre asta este vorba.

Asta-i tot! Nu-l interesează nimic pe domnul Dragnea. Că dacă l-ar fi interesat nu ar fi făcut tot ce a făcut. Pentru că în primul rând pierde partidul. PSD-ul pierde! Ce putea să câștige partidul din tot ce s-a întâmplat?

Andreea Esca: Știți ce mă îngrijorează cel mai mult? Că nu mai vorbim absolut deloc despre români, despre noi. E numai despre ei între ei ..

CTP: Despre copii. Despre copiii ăia agresați în lift de individul ăla. De fapt de la asta a pornit totul, nu? Teoretic. De la persoanele agresate de monstrul ăla din poliție. Dar a vorbit cineva despre asta, despre oamenii ăștia? Nici vorbă. Cum v-am spus de la început. Disprețul lor .. Asta mă uimește.

La comuniști, exista măcar această, cum să spun, minimă dorință de a salva aparențele. Dădea ceva, un os de ros în imagine, și populației. Ăștia nu au nici măcar această preocupare. Domne, așa am hotărât noi în CEX. De ce? Așa am vrut noi. Lasă, voi nu trebuie să știți lucrurile astea, știm noi ce facem. Asta este atitudinea.

Andreea Esca: Ce vreau să vă mai întreb, în încheiere. Despre ce personaj veninos dintr-o instituție românească a vorbit aseară Liviu Dragnea, oare?

CTP: N-are nicio importanță. Și personajul respectiv mai mult ca sigur că nu există. Am auzit o năzbâtie spusă de domnul Pieleanu, dacă nu mă înșel, domnul sociolog Pieleanu, care văd că are niște informații cu care sociologia s-ar putea mândri chiar și în raport cu securitatea. Remarcabil .. pentru un sociolog! Ne spune că Pahonțu, Pahonțu, șeful SPP-ului, umblă prin județe pe un cal alb ..

Andreea Esca: .. și racolează PSD-iști.

CTP: .. racolează PSD-iști, da. Ceea ce este bezna minții.

Andreea Esca: Credeți că aseară când a vorbit despre personaj a fost pur și simplu să zică ceva sau are în minte pe cineva? Pentru că a zis la un moment dat că, mă rog, nu o să mai poată să ne facă rău, pentru că, nu știu, nu o să mai poată.

CTP: E un membru, un membru marcant al statului paralel. Și există în aceeași măsură ca statul paralel. Respectivul, dă bine să spui, domne, lucrează statul paralel de fapt, respectivul .. Care respectiv? Păi spune domne cine este, nu? Traian Băsescu mai făcea asta. Este o metodă Băsescu, de acolo a învățat-o domnul Dragnea. Spunea: urmează dosare grele - zicea domnul Băsescu. Știu eu că ...așa. Întotdeauna Băsescu căuta să dea impresia că știe mult mai mult decât spune. Și domnul Dragnea, învățăcel al domnului Băsescu, aplică metoda.

Andreea Esca: Haideți să tragem o concluzie, ce urmează și cui îi pasă de noi?

CTP: Nimănui dintre politicieni nu îi pasă de masele populare. Ce urmează? Nu știu nici ei în acest moment.

Nu știu nici ei, asta este cel mai grav, habar n-au ce se va întâmpla peste 2 săptămâni, o lună sau 3 luni cu economia, cu societatea, cu politica românească, nu știu .. Uitați-vă la comportamentul lui Tudose. Deci, bine, ai zis că îți dai demisia, că speri și tu să mai obții ceva în partidul ăla, ca să nu te cerți cu ei de tot. Dar de ce nu ai rămas interimar, domne, că venea pentru prima dată în istoria României premierul Japoniei, Japoniei, nu al Laponiei! Al Japoniei! E interesat de România și e o țară cu care poți să ai niște legături economice absolut fabuloase pentru România.

Vine Shinzo Abe în România și nu mai stă domnul Tudose, care era premier, nu mai stă încă o săptămână, două, interimar, ca să-l primească pe premier astăzi.

Andreea Esca: Explicația este simplă, ați dat-o dumneavoastră mai devreme. Nu ne interesează de țară, ci doar de lupta noastră cu ceilalți.

CTP: Exact. Eu îmi iau lucrurile ... mă duc la Palatul Victoria, îmi iau lucrurile și plec acasă. Deci atâta minte și interes ne arată pentru România cel care a fost premierul României vreme de 6 luni.

Andreea Esca: Vă mulțumesc foarte mult.