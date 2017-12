Horoscop 24 decembrie 2017. Planuri pe ultima sută de metri de Crăciun pentru această zodie

Horoscop prezentat de Neti Sandu. Sunt emoţii, e multă bucurie în jur, avem de oferit şi dragoste şi cadouri şi ştiu că vom primi la fel şi măcar în astfel de momente să fie toată lumea fericită!

Vibraţia zilei este 6 şi o să fie o armonie de jur împrejurul nostru.

CAPRICORN: Se poate să vă iasa-n cale cineva care va juca un rol important în viaţa voastră şi o să puneţi piatra de temelie pentru o relaţie de dragoste. O să fiţi invitaţi la diverse manifestări, evenimente mondene şi o să reactualizaţi vechi prietenii, să vă puneţi la curent cu ultimele noutăţi de prin târg.

VĂRSĂTOR: E posibil să primiţi câteva invitaţii la masa de Craciun și să vă duceţi la una dintre ele dacă nu sunteţi împreună cu familia. Program încărcat, dar o să vreţi să faceţi câţiva paşi pe-afară, să revedeţi şi nişte buni prieteni şi totodată să fiţi cu ai voştri diseară când se deschid cadourile, la noapte, mă rog.

PEŞTI: Ieşiţi la o plimbare, e o întâlnire de suflet şi o să primiţi în avans, cu câteva ore cadoul de la Moş Crăciun, dacă nu veţi petrece şi noapte împreună. Se poate să schimbaţi din mers o destinaţie sau componența grupului cu care sărbătoriţi Crăciunul şi să vă convină mai mult decât vechea variantă.

BERBEC: E posibil să vă treziţi cu o ofertă de nerefuzat, să ajungeţi la munte, sau în altă ţară, şi să fie o sărbătoare cu multă bucurie. V-aţi putea mobiliza să plecaţi într-o localitate, chiar şi îndepărtată dacă acolo se află cei dragi, familia, rudele apropiate şi ştiţi c-o să vă simţiţi bine.

TAUR: Sănătatea prezintă un semn de întrebare şi poate reuşiţi să mâncaţi cu măsură din delicatesele de pe masa de Crăciun. Poate apărea o situaţie cu totul neaşteptată şi poate va trebui să luaţi o decizie care să vă pună la adăpost, să nu riscaţi o plecare cu maşina, dacă se-anunţa vreme rea acolo unde vă duceţi, de exemplu.

GEMENI: O să mai daţi o raită pe la magazine să luaţi ce vă mai trebuie de mâncare şi să completaţi lista cadourilor pe care o să le puneţi sub pomul de Crăciun. Se pare c-o să abordaţi o nouă strategie de comunicare în relaţia cu partenerul de cuplu şi poate surpriză pe care o să i-o faceţi diseară vă aduce un plus de admiraţie, recunoştinţă în ochii acestuia.

RAC: Familia vă acaparează toată atenţia şi o să vă asiguraţi confortul şi-o să vă interesaţi şi de starea sănătăţii alor voştri. Poate vă duceţi în întâmpinarea rudelor care-or să vină la voi de Crăciun şi o să mai luiati câte ceva de la piaţă, să completaţi meniul, să nu rămâneţi în pană de nimic.

LEU: Vă invita cineva la o întrunire, poate luaţi masa de prânz împreună, ca să vă rămână suficient timp pentru pregătirile mesei de Crăciun. Se poate să primiţi o invitaţie nesperată, să petreceţi revelionul departe de casă, chiar vă doreaţi acest lucru, dar existau multe piedici, şi-acum le veţi depăşi - vă pregătiţi pân-atunci.

FECIOARĂ: Poate de voi depinde împăcarea cu cineva care-aşteaptă un semn de la voi şi dacă iubirea nu s-a stins asta cel mai bun moment să faceţi pasul hotărâtor. Poate luaţi parte la o serbare, e o ceremonie, luaţi şi vreun premiu care o să vă răsplătească muncă, şi toate calităţile de care-aţi dat dovadă pe parcursul anului.

BALANŢĂ: O veste bună legată de sosirea cuiva care v-a spus că nu poate veni, dar o să-şi facă timp să ajungă până la noapte. Se-anunţă un musafir de la drum, dar numai dacă n-o să plecaţi voi pe undeva să petreceţi sărbătorile de iarnă cu familia şi cu prietenii, la munte, la o cabană, într-un hotel.

SCORPION: Se poate-ntampla să luaţi cu voi tot ce-aţi pregătit şi să vă duceţi la rude, la prieteni, să sărbătoriţi la ei Crăciunul, aşa, de ultim moment. Se poate să faceţi treaba la dublu, şi pentru voi şi-o să-i ajutaţi şi pe părinţi să termine la timp pregătirile, să vă bucuraţi împreună de magia acestei sărbători.

SĂGETĂTOR: E posibil să reamenajaţi în fugă interiorul locuinţei, mai puneţi nişte ornamente şi pe-afară şi o să vă ocupaţi şi de voi să arătaţi cât se poate de bine. E posibil să aveţi o discuţie între patru ochi cu cineva care v-o fi greşit şi o să fie simplu de tot să treceţi peste orice neînţelegere şi să vă continuaţi relaţia.