Drăgușin a evoluat pe toată durata partidei, potrivit News.ro.

Învingătorii au marcat prin Mastantuono ’29, ’30, ’84 și Pellegrino ’66.

Pentru Venezia au înscris Adams ’22 și Hainaut ’86.

Fiorentina ocupă locul 15 în clasament, cu trei puncte, iar Venezia este pe 20, fără puncte. Lider este AS Roma, care are nouă puncte.

Radu Drăgușin, la prima victorie în Serie A cu Fiorentina

Fundașul central al naționalei României a fost integralist și în precedentele trei confruntări din campionatul Italiei. Fiorentina pierduse de fiecare dată, potrivit Sport.ro.

„Dragonul” a primit din partea portalului SofaScore nota 6,9 pentru evoluția sa, puțin sub media grupării „viola” de 7.

Cifrele lui Drăgușin în Venezia - Fiorentina

Per total, Radu Drăgușin a avut 16 contribuții defensive în Venezia - Fiorentina 2-4. El a avut un procentaj al paselor corecte de 70% (14 din 20).