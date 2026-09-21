Românii consideră că presiunea financiară generată de nivelul redus al veniturilor şi de creşterea preţurilor şi taxelor a devenit principalul obstacol perceput în calea unei vieţi mai bune.

Potrivit celei de-a doua ediţii a Barometrului Percepţiei Bunăstării Românilor, acesta a fost realizat de IRES pentru ABS - Alianţa pentru BunăStare, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat de presă al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), Indicele Percepţiei Bunăstării Românilor a scăzut în 2026 la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 puncte în 2025. Totodată, 55% dintre respondenţi afirmă că bunăstarea lor este mai slabă, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătăţit. În urmă cu un an, 51% dintre respondenţi anticipau că bunăstarea lor va creşte.

Zona financiară înregistrează cea mai mare scădere

Cea mai importantă deteriorare este înregistrată în zona financiară. Gradul de satisfacţie privind veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte, aceasta fiind cea mai accentuată scădere dintre dimensiunile analizate. Satisfacţia privind posibilitatea de a-şi permite o locuinţă confortabilă a coborât de la 5,7 la 5,4 puncte, iar cea privind posibilitatea de dezvoltare profesională la locul de muncă a ajuns la 6,6 puncte, de la 6,9 anul trecut.

Aproximativ 60% dintre respondenţi indică veniturile scăzute şi preţurile sau taxele ridicate drept principale obstacole în calea unei vieţi mai bune, faţă de aproximativ 55% în ediţia precedentă. Factorul financiar a urcat astfel pe primul loc, depăşind corupţia şi lipsa transparenţei instituţionale.

În ceea ce priveşte evoluţia personală din ultimul an, aproape 32% dintre români spun că propria calitate a vieţii a scăzut, comparativ cu 19% în 2025. Aproximativ 18% consideră că aceasta s-a îmbunătăţit, faţă de 23% anul trecut, iar aproape jumătate afirmă că nivelul lor de trai a rămas aproximativ la fel.

Românii resimt presiunea asupra veniturilor

„Rezultatele noii ediţii arată cât de rapid se poate schimba percepţia asupra bunăstării atunci când oamenii resimt o presiune mai mare asupra veniturilor şi asupra siguranţei lor financiare. Această vulnerabilitate este confirmată şi de nivelul deficitului de protecţie al populaţiei, care a ajuns la o medie de 165.400 lei pentru fiecare familie", a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.

Potrivit acestuia, suma reprezintă diferenţa dintre resursele de care o familie ar avea nevoie pentru a-şi menţine nivelul de trai în cazul unui eveniment neprevăzut şi cele disponibile efectiv.

„Bunăstarea înseamnă mai mult decât venituri, însă stabilitatea financiară este una dintre condiţiile care ne permit accesul la educaţie, sănătate şi o locuinţă adecvată şi ne ajută să facem faţă mai bine situaţiilor neprevăzute", se arată în comunicat.

ABS - Alianţa pentru BunăStare este o platformă colaborativă iniţiată de UNSAR, care reuneşte companii, organizaţii, instituţii publice şi experţi şi urmăreşte măsurarea şi înţelegerea factorilor care influenţează calitatea vieţii în România şi evoluţia acestora de la un an la altul.