Ca parte a Affordable Housing Act al Comisiei Europene, care urmează să fie aprobat miercuri, reguli aplicabile la nivelul întregii UE vor stabili dacă o anumită zonă se confruntă cu presiuni asupra pieței locuințelor, iar autoritățile naționale, regionale și locale vor primi baza juridică necesară pentru a utiliza măsuri țintite în vederea reducerii deficitului de locuințe.

„Închirierile pe termen scurt nu sunt cauza crizei locuințelor din Europa”, a declarat pentru POLITICO comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen. „Dar este foarte clar că, în anumite părți ale Europei, în special în unele dintre cele mai mari orașe ale noastre, acestea agravează problema.”

Deși închirierile pe termen scurt înregistrate oficial reprezintă doar aproximativ 1,2% din totalul fondului locativ al UE, ele pot ajunge să reprezinte până la 20% dintre locuințele din destinații turistice foarte populare, precum Porto, și din marile orașe europene.

Potrivit companiei de consultanță AirDNA, anul trecut existau aproximativ 60.000 de proprietăți active oferite spre închiriere pe termen scurt în Paris, în timp ce în centrul orașului Porto acestea reprezentau aproape 40% din oferta de locuințe disponibile pentru închiriere. În unele cartiere din Madrid, numărul lor ajungea la echivalentul a 56% din fondul de locuințe disponibile pentru închiriere pe termen lung.

„Atunci când mii de locuințe sunt scoase de pe piața rezidențială într-un oraș care se confruntă deja cu presiuni, nu putem pretinde că acest lucru nu are niciun efect asupra accesibilității și disponibilității locuințelor”, a declarat Jørgensen. „Oamenii ar trebui să își permită să locuiască și să rămână în comunitățile pe care le consideră acasă.”

Oamenii înaintea profitului

Numeroase orașe încearcă deja să limiteze închirierile pe termen scurt.

Barcelona intenționează să elimine treptat, până în 2028, cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice autorizate, în timp ce Amsterdam, Florența și Paris au introdus sisteme de autorizare, plafoane privind perioadele de închiriere sau restricții asupra noilor proprietăți oferite pentru închirieri pe termen scurt.

Aceste măsuri au declanșat însă deseori procese îndelungate.

Proprietarii de locuințe și operatorii din turism au dat în judecată Florența din cauza restricțiilor impuse, iar Airbnb a contestat o amendă de 64 de milioane de euro aplicată de Spania după ce autoritățile au stabilit că platforma includea anunțuri ilegale.

Deși instanțele au dat câștig de cauză autorităților locale, procesele au obligat administrațiile să se implice în litigii costisitoare și de lungă durată.

Jørgensen a declarat că noua legislație va „oferi autorităților locale care doresc să ia măsuri posibilitatea de a face acest lucru într-un mod eficient și fără a se expune riscurilor unor litigii”.

Comisarul a respins acuzațiile industriei potrivit cărora restricțiile ar putea afecta economiile dependente de turism și proprietarii care se bazează pe veniturile obținute din chirii, insistând că „locuința este un drept, nu doar o marfă” și că „oamenii trebuie să fie puși înaintea profitului”.

El a respins, de asemenea, afirmațiile industriei potrivit cărora Comisia Europeană și-ar depăși atribuțiile prin adoptarea unor reglementări în domeniul locuințelor, un sector în care UE are competențe directe limitate.

Jørgensen a subliniat că, potrivit noilor planuri, autoritățile naționale, regionale și locale vor fi cele care vor stabili ce zone se confruntă cu presiuni asupra pieței locuințelor și vor decide dacă și în ce mod vor interveni.

„Scopul nu este să impunem restricții de la Bruxelles”, a spus el. „Dar accesibilitatea locuințelor este una dintre cele mai presante provocări ale Europei, iar instituțiile europene nu pot ignora problemele concrete cu care cetățenii noștri se confruntă în fiecare zi.”

„Dacă nu reușim să rezolvăm această criză, riscăm să pierdem încrederea oamenilor în instituțiile democratice”, a adăugat Jørgensen. „Iar acest lucru ar duce la ascensiunea forțelor politice extremiste.”

Noua legislație vine la aproape un an după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris deficitul de locuințe din UE drept o „criză socială” și a promis măsuri.

Jørgensen a declarat că noul act legislativ reprezintă „un pas esențial pentru sprijinirea orașelor, regiunilor și țărilor care doresc să ofere soluții imediate în zonele și pentru persoanele cele mai afectate”, dar a subliniat că acesta nu reprezintă o soluție universală.

„Criza locuințelor este o problemă complexă”, a spus el, adăugând că UE trebuie în continuare „să acționeze în privința investițiilor, simplificării regulilor, ofertei și presiunilor asupra fondului locativ existent”.