De la cabine de karaoke pentru o singură persoană până la însoțitori pentru excursii, fotografi personali, jocuri video și companioni bazați pe inteligență artificială, așa-numita „economie a singurătății” a devenit o afacere uriașă, potrivit CNN.

În China, numărul persoanelor singure sau care locuiesc singure este în creștere, pe măsură ce căsătoria, copiii și cumpărarea unei locuințe nu mai reprezintă pentru generațiile tinere aceleași obiective ca în trecut. Costurile ridicate ale locuințelor și educației, dar și schimbarea valorilor sociale contribuie la această tendință.

În același timp, persoanele singure cheltuiesc mai mult pentru ele însele. Cercetările arată că investesc mai mult în călătorii, restaurante, educație și activități de recreere.

Karaoke pentru o singură persoană și însoțitori pentru excursii

În China au apărut cabine de karaoke de dimensiunea vechilor cabine telefonice, concepute pentru clienții care vor să cânte singuri.

Turiștii fără însoțitor pot, de asemenea, să angajeze persoane care să meargă cu ei în drumeții sau la vizitarea obiectivelor turistice ori să plătească fotografi personali care să-i însoțească în vacanță.

Potrivit companiei chineze de cercetare Discovery Reports, economia persoanelor singure din China a depășit 1.000 de miliarde de dolari în 2025, fiind cu aproximativ 50% mai mare decât în 2023.

Persoanele singure cheltuiesc tot mai mult și pe jocuri video, servicii de streaming, companioni AI și așa-numitele micro-drame, seriale cu episoade de mai puțin de două minute.

Animalele de companie au ajuns să umple golul emoțional

Pentru unii, animalele de companie au devenit o importantă sursă de companie. Persoanele singure călătoresc tot mai des cu animalele lor și cheltuiesc bani pe produse și cadouri de lux pentru acestea.

În 2017, gospodăriile chineze aveau de două ori mai mulți copii mici decât animale de companie. Până în 2030, analiștii se așteaptă ca raportul să se inverseze.

Schimbarea a atras și atenția autorităților. În Coreea de Sud, autoritățile din Seul au alocat milioane de dolari pentru consiliere și activități sociale destinate combaterii izolării, iar Japonia a numit încă din 2021 un ministru pentru Singurătate și Izolare.

Pentru companii, însă, această schimbare demografică reprezintă o piață în continuă creștere. Specialiștii cred că serviciile create în China pentru persoanele care locuiesc singure ar putea ajunge, în timp, și în alte țări.