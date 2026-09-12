La nivel mondial au fost livrate anul trecut aproximativ 173 de milioane de smartphone-uri sub 100 de dolari, însă în trimestrul al doilea din 2026 livrările din această categorie au scăzut cu aproape 60% față de anul precedent, potrivit IDC, citează News.ro.

Memoriile pentru AI reduc oferta destinată telefoanelor ieftine

Producătorii de cipuri acordă prioritate memoriilor mai profitabile destinate infrastructurii AI, reducând oferta disponibilă pentru smartphone-uri. În cazul telefoanelor care costă sub 200 de dolari, memoria reprezintă acum aproape 60% din costul componentelor, potrivit Omdia.

„Telefoanele din gama inferioară devin nerentabile de produs”, a declarat Bryan Ma, vicepreședinte IDC pentru cercetarea dispozitivelor.

Producătorii chinezi renunță treptat la modelele foarte ieftine

Producătorii chinezi răspund prin eliminarea modelelor foarte ieftine și orientarea către segmente mai scumpe. La Xiaomi, telefoanele sub 100 de dolari reprezentau 27,7% din livrările globale în prima jumătate din 2025, dar numai 11,2% un an mai târziu, iar prețul mediu de vânzare al companiei a crescut cu aproximativ 30% față de 2023, la 197 de dolari.

Tendința ar putea continua chiar dacă deficitul de memorii se atenuează: analiștii consideră că producătorii de cipuri au puține motive să mărească investițiile în capacități destinate segmentului ieftin, astfel încât prețurile smartphone-urilor sunt puțin probabil să revină la nivelurile din 2024 sau începutul lui 2025.