Maximele pleacă de la 7 grade în depresiuni și ajung la 16...17 grade pe partea sud-estică.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă schimbătoare, un pic de ceață acum, dimineața, și poate câțiva stropi de ploaie mai târziu. Vedem și soarele în unele zone și se încălzește față de ieri. Temperaturile urcă pănă la 17 grade la Călărași.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi cam mohorătă, cu ploi slabe, trecătoare și pănă la 15 grade în termometre. O să mai plouă puțin și după lăsarea nopții, când se vor înregistra vreo 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit aproape toată ziua. Vin alte ploi, care pot aduce vreo 10 litri de apă pe metru pătrat. La munte, în zonele înalte, o să fie lapoviță și ninsoare, iar în nordul Moldovei se intensifică vântul. La capitolul temperaturile nu sunt schimbări importante față de ieri.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș este cam înnorat și mai apar câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei. Vremea se mai răcește în această zonă. Maximele se opresc pe la 10...11 grade.

Norii persistă și în vestul României

În ținuturile vestice o să fie destul de bine, deși se mai înnorează din când în când. Pe la munte vin ceva precipitații slabe, iar vremea se menține caldă pentru data din calendar.

În Transilvania găsim mai mulți nori, poate și câțiva stropi de ploaie în unele zone. La munte, la altitudini mari o să mai fie un pic de lapoviță și ninsoare, iar peste noapte, în depresiuni se lasă bruma. Se face mai cald decât ieri: vor fi 10...11 grade în depresiuni și 15 grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia.

În Oltenia soarele se arată trecător. O să mai plouă puțin pe parcursul zilei, iar maximele, în creștere față de ziua trecută, ating 18 grade pe la Târgu-Jiu.

Cam la fel va fi vremea și în sudul României: soare cu nori, poate câțiva stropi de ploaie și un vânt activ. Și pe-aici se mai încălzește, iar temperaturile urcă până la 16 grade.

Vremea în București

În București norii se înmulțesc pe parcursul zilei și s-ar putea să picure trecător. Se face mai cald decât ar fi normal la această dată, iar la amiază se ating 17 grade. La noapte se mențin condițiile de ploaie, iar temperatura coboară până la 7 grade.

La munte se adună norii și o să plouă puțin, pe suprafețe restrânse. La altitudini de peste 1700 de metri ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile cresc ușor în majoritatea masivelor.