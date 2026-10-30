Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete interceptoare defensive Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, a consemnat Reuters, preluată de Agerpres.

Ucraina va plăti pentru aceste rachete folosind contribuții din partea Canadei, Germaniei și Norvegiei, direcționate prin intermediul programului american JUMPSTART, precum și fonduri naționale finanțate prin împrumutul Uniunii Europene pentru sprijinirea Ucrainei, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Lockheed Martin este contractorul principal pentru această vânzare.