În intervale scurte de timp se pot acumula cantități însemnate de apă, de peste 30...40 de litri pe metru pătrat, iar vântul o să bată cu 50...70 km/h. Maximele pleacă de la 23 de grade în Transilvania și vor ajunge la 34 de grade în sudul Moldovei.

În Dobrogea și Bărăgan găsim înnorări, averse consistente, dar și scurte perioade cu soare. Vântul agită atmosfera pe timpul ploilor, iar temperaturile urcă până la 32 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vin mai multe reprize cu ploi zgomotoase, care vor lăsa în urmă cantități mai însemnate de apă. O să cadă grindină, iar vântul va avea intensificări pe timpul ploilor. Vremea continuă să se încălzească, iar temperaturile se apropie de pragul caniculei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcorește puțin, iar la amiază vor fi 26 de grade la Suceava și 31 de grade la Vaslui. O să plouă și pe aici, iar în intervale scurte de timp se pot acumula cantități importante de apă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se ating 31 de grade la Satu Mare. Pe parcursul zilei vin câteva serii de averse cu tunete și fulgere. Sunt posibile căderi de grindină și se pot forma vijelii.

Se încălzește și în ținuturile vestice și se ating 32...33 de grade. În Crișana și în Banat, la începutul zilei o să picure puțin, apoi predomină vremea frumoasă. În rest, se anunță înnorări și ploi zgomotoase, însoțite de toată suita de fenomene specifice instabilității.

Ploile vin și în Transilvania, cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. În intervale scurte de timp se pot strânge cantități însemnate de apă, iar temperaturile, în scădere față de ieri, nu mai trec de 26 de grade la Brașov.

În sud-vestul țării se anunță mulți nori și mai multe reprize cu ploi torențiale. Nu lipsesc fenomenele electrice, iar vântul prinde putere pe timpul ploilor. Se face mai cald decât a fost ieri. La amiază se ating 32 de grade la Drobeta-Turnu Severin și la Slatina.

În ținuturile sudice vin ploi zgomotoase, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului, iar temperaturile ajung la 31...32 de grade.

Vremea în București

În București, atmosfera va fi schimbătoare, iar către seară și la noapte vin averse cu fenomene electrice, iar vântul o să bată cu 50...60 km/h. După prânz se vor înregistra în jur de 32 de grade.

La munte, vor fi perioade cu ploi zgomotoase, care pot să lase în urmă peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul o să sufle pe timpul ploilor cu 50...70 km/h și, izolat, o să cadă grindină.

Și la malul mării o să plouă în a doua parte a zilei. E posibil să cadă grindină, iar vântul va avea intensificări susținute. În stațiuni se ating 27...28 de grade, iar apa mării va avea în jur de 24 de grade.