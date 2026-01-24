Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, sâmbătă seară, sunt semnalate depuneri de polei pe DN 2 între localităţile Bălcăuţi şi Siret, judeţul Suceava, carosabilul devenind alunecos.

De asemenea, pe mai multe artere rutiere din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Harghita, ceaţa determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, care poate favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Poliţiştii rutieri îi sfătuiesc pe şoferi să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să-şi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale, să folosească sistemele de dezaburire şi luminile de ceaţă şi să evite depăşirile riscante, să nu bruscheze comenzile maşinii şi să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod galben de ceaţă care determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, şi care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.

Avertizarea este valabilă, până la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică, în zona depresionară a judeţului Harghita (Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu), zona joasă a judeţului Argeş (Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Mioveni, Costeşti, Ştefăneşti, Călineşti, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoeşti, Băiculeşti, Leordeni, Bârla, Pietroşani, Albeştii de Argeş, Mihăeşti, Corbeni, Coşeşti, Bogaţi, Lereşti, Stâlpeni, Slobozia, Schitu Goleşti, Corbi, Stoeneşti, Vedea, Bradu, Valea Mare Pravăţ, Muşăteşti, Bălileşti, Ungheni, Mălureni, Ţiţeşti, Mărăcineni, Stolnici, Merişani, Poienarii de Muscel, Moşoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmăneşti, Căteasca, Răteşti, Miceşti, Tigveni, Godeni, Recea, Rociu, Berevoeşti, Aninoasa, Şuici, Domneşti, Arefu, Căldăraru, Cetăţeni, Cocu, Miroşi, Valea Danului, Uda, Negraşi, Vlădeşti, Bughea de Jos, Hârseşti, Mozăceni, Popeşti, Izvoru, Vultureşti, Bughea de Sus, Ciofrângeni, Băbana, Valea Iaşului, Oarja, Ştefan cel Mare, Davideşti, Cepari, Cuca, Cotmeana, Boteni, Brăduleţ, Sălătrucu, Morăreşti, Săpata, Beleţi-Negreşti, Drăganu, Teiu, Mioarele, Hârtieşti, Dobreşti, Nucşoara, Cicăneşti, Albeştii de Muscel, Ciomăgeşti, Râca, Boţeşti, Poienarii de Argeş), zona joasă a judeţului Prahova (Ploieşti, Câmpina, Băicoi, Breaza, Mizil, Brazi, Comarnic, Vălenii de Munte, Urlaţi, Boldeşti-Scăeni, Măneciu, Filipeştii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcăneşti, Puchenii Mari, Ariceştii Rahtivani, Filipeştii de Târg, Brebu, Târgşoru Vechi, Floreşti, Slănic, Blejoi, Ciorani, Vărbilău, Izvoarele, Telega, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorţeni, Gura Vitioarei, Albeşti-Paleologu, Drajna, Colceag, Băneşti, Berceni, Şirna, Gorgota, Poiana Câmpina, Râfov, Sângeru, Drăgăneşti, Ceraşu, Iordăcheanu, Păuleşti, Starchiojd, Lipăneşti, Podenii Noi, Măgurele, Poseşti, Tomşani, Ceptura, Cornu, Dumbrava, Baba Ana, Vâlcăneşti, Măneşti, Teişani, Fulga, Aluniş, Cocorăştii Mislii, Dumbrăveşti, Şotrile, Bălţeşti, Bertea, Gornet, Cocorăştii Colţ, Şoimari, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Proviţa de Jos, Predeal-Sărari, Tinosu, Gura Vadului, Proviţa de Sus, Sălciile, Ştefeşti, Adunaţi, Apostolache, Păcureţi, Plopu, Boldeşti-Gradiştea, Bătrâni, Cărbuneşti, Chiojdeanca, Surani, Gherghiţa, Vadu Săpat, Lapoş, Ariceştii Zeletin, Călugăreni, Salcia, Tătaru, Cosminele, Talea, Jugureni, Olari, Fântânele), zona joasă a judeţului Dâmboviţa (Târgovişte, Moreni, Găeşti, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Corneşti, Fieni, Corbii Mari, Dragomireşti, Răzvad, Băleni, Gura Ocniţei, Dragodana, Răcari, Bucşani, Crevedia, Voineşti, Petreşti, Văcăreşti, Cojasca, Lunguleţu, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Şuţii, Bezdead, Ciocăneşti, Comişani, Odobeşti, Valea Lungă, Tărtăşeşti, Buciumeni, Dărmăneşti, Vulcana-Pandele, Ludeşti, Doiceşti, Finta, Braniştea, Runcu, Ulieşti, Mogoşani, Conţeşti, Vişina, Niculeşti, Glodeni, Nucet, Ocniţa, Măneşti, Brăneşti, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Şelaru, Iedera, Ulmi, Cobia, Produleşti, Costeştii din Vale, Crângurile, Pietroşiţa, Hulubeşti, Raciu, Cândeşti, Morteni, Văleni-Dâmboviţa, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Lucieni, Vlădeni, Perşinari, Pietrari, Valea Mare, Vişineşti, Bărbuleţu, Gura Foii, Butimanu, Răscăeţi, Slobozia Moară, Şotânga, Moţăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb, Cornăţelu, Bilciureşti).



