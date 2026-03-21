Temperaturile cresc în majoritatea zonelor. Pleacă de la 7 grade în depresiuni și ajung pe la 15 grade în nord-vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan este cam înnorat. S-ar putea să vină și câțiva stropi de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul devine tot mai insistent, dar se mai încălzește puțin față de vineri. În zona Bărăganului se vor atinge 13...14 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, domină atmosfera închisă și apar ceva condiții de ploaie, în special în orele serii. Vântul bate din ce în ce mai tare și ajunge la viteze de 60...65 km/h. Temperaturile urcă până la 13...14 grade și în această zonă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vedem puțin soarele la începutul zilei, dar cerul se înnorează mai târziu. Șansele de ploaie cresc mai pe seară și după lăsarea nopții, iar vântul se intensifică și aici. Maximele se opresc pe la 12...13 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține închisă aproape toată ziua. Nu sunt anunțate precipitații. Vântul este destul de liniștit, iar temperaturile cresc ușor față de vineri. Vor ajunge pe la 13 grade.

Vremea se mai încălzește și în ținuturile vestice, iar în Crișana se vor atinge 15 grade. Norii persistă și în această zonă, dar nu o să plouă, iar la noapte temperaturile coboară până la 2...3 grade.

Și în Transilvania o să fie cam înnorat, iar pe la munte o să ningă puțin sau o să cadă lapoviță. Vântul prinde putere în zonele înalte. Devine destul de activ și în estul provinciei, iar pe partea vestică se face mai cald decât vineri. În Sibiu și în Târgu-Mureș se vor înregistra valori de 12 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia cerul rămâne acoperit toată ziua, iar după lăsarea nopții s-ar putea să picure trecător. Temperaturile mai câștigă 1 grad sau 2 față de ieri și ajung pe la 13 grade.

Norii persistă și în ținuturile sudice, iar la noapte apar câteva ploi slabe, dar nu peste tot. Vântul prinde putere. O să bată mai tare în zona central-estică a Munteniei, pe unde vor fi rafale de 65 km/h.

Vremea în București

În București, după o dimineață cam rece, vremea se încălzește mai târziu. Avem o zi destul de însorită și o amiază plăcută, cu vânt domol și 11 grade în termometre.

Duminică temperaturile continuă să crească și se face mult mai cald decât ar trebui. Maxima ajunge pe la 15 grade. Se înnorează din când în când, dar vedem și soarele pe parcursul zilei.

Vremea rămâne caldă și luni. Se împrăștie norii. Vântul devine ceva mai activ și temperatura urcă până la 14 grade. În noaptea următoare se vor înregistra în jur de 2 grade.

Marți, aproape nicio schimbare. Avem tot vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un pic de vânt. Maxima ajunge din nou la 14 grade.

Vremea la munte

La munte cerul se păstrează înnorat în majoritatea masivelor. Este cam frig la începutul zilei, dar temperaturile cresc simțitor după prânz. Se face mult mai cald decât în mod obișnuit, așa că stratul de zăpadă continuă să se topească.

Vremea rămâne caldă și duminică, dar norii se înmulțesc aproape peste tot. Nu sunt anunțate precipitații, iar vântul este destul de liniștit.

La fel o să fie și luni: atmosfera schimbătoare, înnorări, scurte momente însorite și temperaturi mai ridicate decât ar fi normal.

Și marți o să fie cald pentru această perioadă. Vântul devine mai insistent. Mai apar ceva înnorări, dar fără precipitații. În majoritatea masivelor vedem și soarele pe parcursul zilei.