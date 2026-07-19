Acestea vin însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Maximele pleacă de la 24 de grade în Maramureș și ajung la 37 de grade în Lunca Dunării.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, soarele încălzește rapid atmosfera, iar temperaturile ajung la 36 de grade în Bărăgan. Crește și disconfortul termic, iar după-amiază vin mai multe serii de averse abundente. Doar pe litoral găsim vreme ceva mai bună.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se instalează canicula. Se ating 36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. După prânz se înnorează și o să plouă torențial.

Foarte cald va fi și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, mai ales în sudul și în estul regiunii: în Vaslui se ating 35 de grade. În a doua parte a zilei se adună norii și apar averse abundente, însoțite de tunete, fulgere, grindină și rafale puternice de vânt.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai răcorește, iar temperaturile ajung la valori apropiate de normal. Norii se înmulțesc treptat și o să plouă destul de mult. Mai ales la munte se strâng cantități mari de apă în intervale scurte de timp.

Căldura se mai domolește puțin și în ținuturile vestice, dar în Banat și în Crișana tot se ating 34 de grade. Aversele apar și în această zonă și vin însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii.

Temperaturile scad și în zona Transilvaniei, dar nu scăpăm de averse. O să plouă torențial, în multe zone, iar la munte se vor strânge peste 60 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare în timpul ploilor și poate ajunge la viteze de 80 km/h.

În Oltenia, canicula persistă, iar atmosfera devine apăsătoare după prânz: în Slatina, temperatura urcă până la 36 de grade. Mai târziu apar averse abundente, însoțite de fenomene meteo severe, care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă.

Căldură sufocantă găsim și în ținuturile sudice, pe unde maximele ajung la 37 de grade în Lunca Dunării. După orele prânzului vin mai multe reprize de ploi torențiale, cu tunete, fulgere, căderi de grindină și vânt intens.

Vremea în București

În București avem o altă amiază caniculară, cu 36 de grade la umbră și multă zăpușeală. Spre seară și la noapte se adună norii și o să vină câteva averse zgomotoase, iar mâine, în zori, vor fi în jur de 21 de grade.

Vremea la munte

La munte, temperaturile scad ușor în majoritatea masivelor. Atmosfera se menține instabilă, iar după prânz o să plouă torențial, în mai multe reprize, și vor fi vijelii puternice. Cantitățile de apă vor depăși 60 de litri pe metru pătrat.

Vremea la mare

Pe litoral prindem multe ore cu soare, dar pot să apară și câțiva nori de ploaie, în a doua parte a zilei. Temperaturile se opresc la 29 de grade, iar disconfortul termic se menține ridicat. Apa mării are în jur de 23 de grade.