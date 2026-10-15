Maximele pleacă de la 8 grade în estul Transilvaniei și se opresc la 18 grade în Muntenia și în Oltenia.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, găsim vreme destul de bună, chiar dacă în zona Bărăganului se adună câțiva nori și e posibil să picure trecător. Vântul are intensificări, iar temperaturile ajung la 17 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim atmosferă schimbătoare: înnorări, perioade însorite, poate și câțiva stropi de ploaie. Vântul se întețește, iar cele mai mari viteze, de 80 km/h, se ating pe crestele Carpaților de Curbură.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se înnorează din când în când. O să plouă în unele zone, iar pe crestele Orientalilor ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul agită atmosfera cu 50 km/h, iar temperaturile, mai scăzute decât ar trebui, se opresc la 14 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem înnorări, scurte momente însorite și câteva ploi. În zonele înalte ninge sau cade lapoviță, iar vremea se menține rece și vor fi cel mult 15 grade.

În vestul României găsim vreme mai bună. Pe-aici ploile apar pe suprafețe mai mici, în special pe la munte. În rest domină atmosfera însorită, vântul nu pune probleme, însă temperaturile rămân la valori sub normalul perioadei.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Mai târziu vedem puțin soarele printre nori, dar o să plouă în multe zone. La munte, la altitudini mari ninge sau cade lapoviță, iar vântul bate tare pe crestele Meridionalilor, cu rafale de 80 km/h. După prânz, maximele ajung cu greu la 15 grade.

În Oltenia urmează o zi frumoasă. Amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și temperaturi potrivite momentului, de până la 18 grade. Doar pe la munte se înnorează și vin ceva precipitații.

În sudul țării vor fi ceva înnorări, însă ploile apar pe suprafețe mai restrânse. Pe crestele montane avem lapoviță și ninsoare și tot pe-acolo vântul are intensificări. Nu lipsesc perioadele însorite, iar maximele ating 16...17 grade.

Vremea în București

În București se adună norii, iar la apropierea serii și peste noapte vin câțiva stropi de ploaie. La amiază se vor înregistra în jur de 18 grade, o valoare normală pentru această perioadă. Mâine, în zori, minima ajunge la 7 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea se menține rece. Înnorările persistă în Carpații Orientali, în Meridionali și în Munții Apuseni, pe unde o să plouă. În zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare și se pot depune până la 10 centimetri de zăpadă. Vântul bate tare pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură.