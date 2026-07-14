E posibil să vină câteva averse și în Muntenia și în zona Dobrogei.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera cu soare, iar temperaturile mai câștigă un grad, două față de luni. Mai spre seară se adună norii și vin câteva ploi rapide, trecătoare. Vântul devine mai insistent pe litoral.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai încălzește puțin, dar încă avem valori acceptabile, sub 30 de grade. Instabilitatea crește după orele amiezii. Apar averse cu tunete, fulgere, poate și grindină, iar vântul se intensifică în timpul ploilor.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera devine cam agitată după prânz. O să plouă în aversă, vor fi descărcări electrice, răbufniri ale vântului și se pot strânge cantități însemnate de apă. Temperaturile cresc și aici. Ajung pe la 28 de grade, dar în zonele mai înalte o să fie ceva mai răcoare.

Încălzirea vremii se simte și în nord-vestul țării, pe unde ieri au fost vreo 25 de grade. Marți se vor atinge 29 de grade, iar ploile vor veni mai ales în zona Maramureșului. Vor fi și manifestări de instabilitate, iar cantitățile de apă pot trece de 25 de litri pe metru pătrat.

În ținuturile vestice apar ceva averse pe la munte. În rest avem o zi însorită și se face destul de cald. Maximele ajung pe la 32...33 de grade. Se resimte și disconfortul termic, iar la noapte vor fi 18...19 grade în această zonă.

Vremea în Transilvania

Vremea se mai încălzește și în Transilvania, asta după o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Temperaturile urcă până la 28 de grade în vestul provinciei. Aversele vin mai ales pe partea estică și în zonele de munte. Vor fi și ploi torențiale, condiții de grindină și vijelii.

Vremea în Oltenia

În Oltenia nu vorbim deloc despre ploi. Soarele încălzește rapid atmosfera. O să avem o amiază călduroasă, cu disconfort termic în creștere și 34 de grade în sud-vestul provinciei, în zona Calafat.

În ținuturile sudice pot să apară câteva ploi zgomotoase la apropierea serii. Până atunci domină atmosfera cu soare și se încălzește față de luni. Temperaturile ating și depășesc ușor pragul de 30 de grade.

Vremea în București

În București vremea se încălzește și temperatura urcă până la 31 de grade. O să fie soare în cea mai mare parte a zilei, dar spre seară se înnorează și e posibil să plouă.

Miercuri se face mai cald. Se ating 33 de grade, la umbră, și crește disconfortul termic. În a doua parte a zilei se adună norii și sunt posibile averse cu descărcări electrice.

Și joi avem o amiază călduroasă, soare, multă zăpușeală și 32 de grade în termometre. Atmosfera devine instabilă mai târziu și apar ploi zgomotoase, cu tunete, fulgere și intensificări de vânt.

Și vineri se ating 32 de grade și căldura este apăsătoare din cauza disconfortului termic. Ploile se întorc la apropierea serii. Sunt însoțite de fenomene electrice și rafale puternice de vânt.

Vremea la munte

La munte vremea se încălzește, dar instabilitatea se accentuează după prânz. O să plouă în mai multe reprize și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vântul bate mai tare pe creste, dar se intensifică și în timpul ploilor.

Miercuri temperaturile continuă să crească. Avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii. Vin alte ploi zgomotoase, unele torențiale, și e posibil să cadă grindină.

Atmosfera se menține instabilă și joi. Aversele se întorc în forță după orele amiezii. Se intensifică și vântul, iar cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Și vineri o să plouă, mai ales în a doua parte a zilei. Vorbim tot despre averse cu descărcări electrice, condiții de grindină și vânt intens.

Vremea pe litoral

Pe litoral se mai încălzește puțin. Maximele ajung pe la 30 de grade. Crește și disconfortul termic, dar mai spre seară ploile ajung și aici. Vorbim despre averse zdravene, cu tunete, fulgere și vânt puternic.

Căldura se mai domolește miercuri, când se vor înregistra între 25 și 28 de grade. Norii se înmulțesc din nou în a doua parte a zilei. Mai apar câteva reprize de ploaie. Vor fi și descărcări electrice și intensificări de vânt.

Joi după-amiază mai vin ceva ploi, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie vreme frumoasă. Maximele se opresc pe la 27 de grade.

Vineri se încălzește din nou și temperaturile urcă până la 29 de grade. Atmosfera se menține însorită toată ziua, dar vântul este destul de insistent. Ajunge la viteze de 45 km/h.