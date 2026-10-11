Vântul bate mai tare în regiunile estice, în sud-vest și în zona montană înaltă, iar maximele pleacă de la 15 grade în Crișana și ajung la 30 de grade în Bărăgan.

În Dobrogea și Bărăgan avem soare în cea mai mare parte a zilei, dar pe seară și la noapte se adună norii și cresc șansele de ploaie. Vântul are intensificări și se face foarte cald pentru această perioadă. În Călărași se ating 30 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim tot vreme frumoasă și caldă pentru data din calendar. Temperaturile mai cresc față de sâmbătă și ajung la 28 de grade. Vântul se întețește și atinge 90 de km/h pe crestele Carpaților de Curbură, iar peste noapte ploile cuprind aproape toată regiunea.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem vreme schimbătoare: soare în prima parte a zilei, înnorări și ploi însoțite de descărcări electrice mai târziu. Vântul agită atmosfera, iar maximele ajung la 27 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi mohorâtă. Cerul rămâne acoperit și o să plouă destul de mult. Se face mult mai rece decât sâmbătă, iar temperaturile se opresc la 22 de grade.

Cam la fel va fi și în vestul României: înnorări persistente, ploi care vor aduce 30 de litri de apă pe metru pătrat și un vânt insistent în sudul Banatului, pe unde vor fi rafale de 50 de km/h. Temperaturile scad accentuat și nu vor fi mai mult de 18 grade.

În Transilvania, ziua începe cu ceață în depresiuni. Ploile se extind dinspre vestul provinciei și vor cuprinde toată regiunea. În unele zone vor fi și descărcări electrice, iar vântul are intensificări în zonele montane înalte. La amiază vor fi în jur de 22 de grade.

În Oltenia, soarele apare doar pe suprafețe restrânse. În general, avem vreme închisă, o să plouă destul de mult și, pe alocuri, vor fi și tunete, și fulgere. Temperaturile scad în vestul provinciei, dar la Slatina tot se vor înregistra 26 de grade.

În ținuturile sudice, norii se înmulțesc treptat, iar pe seară ploile ajung și în această zonă. Până atunci avem atmosferă destul de însorită și maxime cu mult peste normalul perioadei. În Luna Dunării vor fi în jur de 29 de grade.

În București, duminică se face mai cald decât sâmbătă și se ating 29 de grade. Cerul rămâne curat pe parcursul zilei, însă pe seară și la noapte se înnorează și o să plouă. Mâine, în zori, temperatura coboară până la 14 grade.

La munte, ploile apar mai întâi în Carpații Occidentali, dar, la apropierea serii, se extind și în celelalte masive. Cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Vântul se întețește pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, pe unde suflă cu 90 de km/h.