În intervalul 11 octombrie, ora 3:00 - 13 octombrie, ora 10:00, temporar va ploua în toate regiunile, potrivit unei informări meteorologice emise sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), scrie Agerpres.

Duminică, ploile se vor extinde treptat dinspre vest şi vor cuprinde cea mai mare parte a ţării, iar luni se vor semnala cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului.

Precipitaţiile vor avea şi caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoţite de descărcări electrice.

La munte, în special în Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, luni vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Cantităţile de apă acumulate vor fi, în general, de 15 - 20 de litri pe metrul pătrat, iar pe alocuri vor depăşi 30 de litri pe metrul pătrat.

Totodată, vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 45 - 50 km/h, local în regiunile estice şi sud-estice. La munte, îndeosebi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mari, rafalele vor atinge viteze de 70 - 90 km/h.

Meteorologii precizează că vremea se va răci duminică în regiunile vestice şi nord-vestice, iar de luni şi în restul ţării.

Cum va fi vremea în București

Vremea va fi deosebit de caldă duminică în Bucureşti, cu temperaturi maxime de 28 - 29 de grade Celsius, însă de luni se va răci semnificativ, iar ploile vor fi aproape continue, potrivit prognozei speciale pentru Capitală.

Conform meteorologilor, duminică, până la ora 9:00, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar temperatura minimă va fi de 12 - 14 grade.

Pe parcursul zilei de duminică, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin şi valori termice diurne cu mult peste cele normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la 28 - 29 de grade.

Începând din orele serii, cerul se va înnora treptat şi temporar va ploua, fiind estimate cantităţi de apă de 3 - 6 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura minimă va fi de 13 - 14 grade.

De luni dimineaţa până marţi, la ora 10:00, vremea se va răci semnificativ, cerul va fi noros şi va ploua aproape continuu. Probabilitatea acumulării unor cantităţi de apă de 20 - 30 de litri pe metrul pătrat va fi ridicată.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, când rafalele vor atinge viteze de până la 45 km/h.

Temperatura maximă va coborî la 15 - 16 grade, iar cea minimă va fi de 9 - 10 grade.

În intervalul 11 octombrie, ora 3:00 - 13 octombrie, ora 10:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice de ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului.