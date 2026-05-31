Vânt puternic și ploi în mai multe zone din România. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock oameni pe strada vant ploaie furtuna
Shutterstock

Meteorologii anunţă că, duminică, vor fi intensificări ale vântului, ploi torenţiale şi descărcări electrice în centrul şi sud-vestul ţării, în Carpaţii Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia.

autor
Claudia Alionescu

În Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj, este Cod galben de vânt puternic. Luni, aproape toată ţara va fi sub atenţionare Cod galben de furtuni. În Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări şi condiţii de grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00.

Duminică (31 mai) vor fi intensificări temporare ale vântului îndeosebi în centrul şi sud-vestul ţării, cu viteze în general de 45...55 km/h, precum şi în zona montană înaltă cu rafale de 60...80 km/h. După-amiază şi seara în zona Carpaţilor Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi pe alocuri vijelii şi grindină. Pe arii restrânse vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp”, a transmis ANM.

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă duminică, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

Astfel, vântul va avea intensificări în sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

O altă atenţionare Cod galben este valabilă de luni, de la ora 12.00, până marţi, la ora 10.00, aceasta vizând instabilitate atmosferică accentuată, cantităţi de apă însemnate.

Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi pe spaţii mici de 40...50 l/mp”, a arătat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

Vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, duminică, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza şi seara când vor fi perioade cu averse (4...6 l/mp şi izolat posibil peste 10 l/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiţii de grindină. Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.

Luni, vremea va deveni în general instabilă. Mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate şi perioade cu averse, însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă pot fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade.

Un polițist a fost mușcat de un câine la comanda unui bărbat. Agentul se afla în timpul unei intervenții

Sursa: News.ro

Etichete: vremea, romania, ploi, vant puternic, bucuresti,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Strănepoata lui Ferenc Puskas este model: cea mai atrăgătoare femeie de la finala Champions League PSG - Arsenal
FOTO Strănepoata lui Ferenc Puskas este model: cea mai atrăgătoare femeie de la finala Champions League PSG - Arsenal
Citește și...
Vremea
Cod galben de vânt puternic în trei județe. Vor fi rafale de până la 80 km/h la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vânt puternic, instabilitate atmosferică şi cantităţi de apă însemnate, valabilă pe parcursul zilei de duminică, în mai multe regiuni ale ţării.
Vremea
Vremea azi, 31 mai. Temperaturi de vară în Oltenia și furtuni în mai multe zone din țară

Duminică, în prima parte a zilei, avem soare și vreme bună, dar, mai târziu, atmosfera devine instabilă. Aversele apar în mai multe reprize în nord, în centru, dar și în estul și în sud-estul României.
Vremea
Cod galben de vânt în cea mai mare parte a țării. Rafalele ajung până la 90 km/h

Cea mai mare parte a ţării se află sâmbătă sub atenţionare Cod galben de vânt.

Recomandări
Știri Actuale
Un general explică „problema economică” a războiului cu drone: Nu putem doborî aparate ieftine cu rachete de milioane

Programele de achiziții militare finanțate prin programul European SAFE au fost semnate, în special cele prin care România cumpără sisteme antidronă.

Știri Actuale
Locatarii evacuați din blocul lovit de drona rusească s-au întors acasă. Ce au decis autoritățile

Locatarii evacuați din blocul din Galați lovit de drona rusească s-au întors sâmbătă acasă. Autoritățile au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. 

Stiri externe
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne mult sub nivelurile anterioare războiului dintre SUA, Israel şi Iran, chiar dacă va fi încheiat un acord de pace, potrivit analiştilor şi experţilor din industria maritimă, citaţi de CNBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Mai 2026

30:13

Alt Text!
Superspeed
S10E17

22:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Sorana Cîrstea vrea înapoi în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Când începe meciul cu miză uriașă din optimi

Sport

Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga