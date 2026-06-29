În Capitală la aceeaşi oră, se înregistrau 36 de grade la staţiile Filaret şi Băneasa.

Potrivit unei postări a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, temperaturile resimţite în aceste regiuni sunt de 44 grade la Săcuieni, 43 la Oradea, 42 la Satu Mare, 43 în Bucureşti Filaret şi 42 grade în Bucureşti Băneasa.

ANM precizează că temperatura resimţită este o măsură subiectivă a modului în care este percepută temperatura aerului, iar formula matematică a fost dezvoltată în cadrul Administraţiei şi corelează mai mulţi parametri meteorologici printre care temperatura aerului şi umezeala relativă a aerului la 2 metri, gradul de acoperire cu nori şi viteza vântului la 10 metri.

Până miercuri dimineaţa, aproape toată ţara se află sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius. Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

Administraţia Naţională de Meteorologie actualizează din oră în oră harta valorilor de temperatură a aerului, atât cea măsurată cât şi cea resimţită.