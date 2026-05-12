Fiecare minut contează, pentru că zona în care s-a pierdut este una împădurită, cu animale sălbatice. În plus, a plouat mult, temperatura a scăzut până la 12 grade și se anunță o noapte și mai rece. Aproape 200 de oameni l-au căutat pe copil, însă până acum nu i-au dat de urmă.

Un elicopter echipat cu cameră cu termoviziune a survolat zona, însă nu l-a putut repera pe băiat. Și la sol, pompieri, jandarmi, salvamontiști și zeci de voluntari îl caută pe Alexandru, copilașul de 5 ani dispărut luni seară, în jurul orei 17.00.

Băiețelul era cu tatăl lui, la ferma de animale a familiei. Se juca, în timp ce părintele lucra la un gard.

Toma Zerestrea, tatăl copilului: „Băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare, s-a dus puțin mai în față, a luat curba. Când m-am dus după el, nu l-am mai văzut. L-am strigat, a intrat prin tufe, nu l-am mai văzut”.

Locul dispariției se află la marginea pădurii, lângă satul Sebeșul de Jos. În zonă sunt doar câteva ferme răsfirate, iar terenul este accidentat și greu de străbătut. Căutările s-au extins treptat pe o rază de 5 kilometri, atât cât au calculat salvatorii că putea merge, prin pădure, un copil de vârsta lui Alexandru.

Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu: „Se înaintează destul de greu, a plouat toată noaptea, e o zonă de vegetație foarte deasă. O să încercăm să ridicăm și drona din nou, să vedem dacă avem rezultate”.

Echipajele sunt însoțite și de câini de urmă, iar voluntarii au venit cu ATV-uri capabile să urce rapid pantele abrupte. Sunt folosite și drone echipate pentru imagini pe timp de noapte.

Dincolo de vremea rea, în zonă au fost depistate, cu camerele de termoviziune, și animale sălbatice - urși și mistreți.

Salvamontist: „Sperăm că a dormit undeva și acum se mișcă, să nu înghețe și sperăm să-l găsim cât mai repede”.

Copilul răspunde mai greu la chemări și comunică puțin cu necunoscuții, pentru că acasă vorbea numai în engleză, după cum spune tatăl lui. Mama lui provine din Columbia. Acolo și-a cunoscut și soțul. Împreună au decis să se stabilească în România și să trăiască la țară, aproape de natură.

La momentul dispariției, Alexandru purta bluză albastră, pantaloni gri și adidași albi, din pânză. Copilul nu are semne particulare. Toți cei care îl văd sau au informații despre el sunt rugați să sune la 112 ori să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.