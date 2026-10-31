Ploile abundente și ninsorile cuprind România. Avertizare de Cod galben și portocaliu în următoarele zile | HARTĂ

Vremea
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România se află sub avertizări meteorologice de ploi însemnate cantitativ, ninsori la munte și intensificări ale vântului, în intervalul 31 octombrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00. 

autor
Sabrina Saghin

Mai multe județe sunt vizate de coduri galbene și portocalii, iar în zonele montane se va depune un strat consistent de zăpadă.

Potrivit meteorologilor, va ploua moderat în Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Muntenia. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–25 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă va măsura, în general, între 10 și 30 de centimetri.

Duminică, 1 noiembrie, și în noaptea de duminică spre luni, vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul țării, cu viteze de 40–50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor ajunge la 60–80 km/h și vor viscoli ninsoarea.

Stratul de zăpadă ajunge până la 30 de centimetri

Prima avertizare Cod galben este valabilă din 31 octombrie, ora 10:00, până la 1 noiembrie, ora 10:00. Sunt vizate zonele montane și submontane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde se vor acumula 25–40 l/mp și, izolat, peste 45–50 l/mp.

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În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15–30 de centimetri.

O a doua avertizare Cod galben intră în vigoare pe 1 noiembrie, la ora 10:00, și este valabilă până pe 2 noiembrie, la aceeași oră. Aceasta vizează județele Dolj, Olt și Vâlcea, zonele joase din Mehedinți și Gorj, precum și zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara.

În aceste regiuni, cantitățile de apă vor fi de 25–35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar zăpada depusă va avea între 15 și 30 de centimetri.


Meteorologii au emis și o avertizare Cod portocaliu, valabilă în perioada 1 noiembrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00. Aceasta vizează zonele submontane și montane, la altitudini mai mici de 1.700 de metri, din județele Mehedinți și Gorj.

În aceste zone va ploua însemnat cantitativ, iar acumulările de apă vor ajunge la 50–70 l/mp.

De asemenea, în regiunile sud-vestice și sudice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, în cantități moderate.

Cum va fi vremea în București

Nici Capitala nu scapă de vremea mohorâtă. În intervalul 31 octombrie, ora 10:00 – 1 noiembrie, ora 08:00, cerul va fi acoperit și va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10–15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 12 grade Celsius, o valoare mai mică decât cea obișnuită pentru această perioadă, în timp ce minima se va situa între 8 și 9 grade.

Începând de duminică dimineață și până luni, la ora 10:00, vremea se va menține închisă. Ploile vor fi mai ales în cursul serii și al nopții, cu acumulări de 5–10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40–45 km/h.

Maxima zilei de duminică va fi de 13–14 grade, iar minima va coborî la 6–7 grade. Pentru București este în vigoare un mesaj de informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ, până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00.

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Sursa: ANM

Etichete: ninsoare, ploi, frig, cod portocaliu, cod galben,

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