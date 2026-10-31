Pariurile au fost plasate de 12 conturi de pe Polymarket – o platformă americană de predicţii bazată pe criptomonede –, suma totală pariată pe rezultatul premiului depăşind 264.000 de dolari înainte de ceremonia de luni. Precizia lor extraordinară a ridicat semne de întrebare serioase cu privire la o posibilă scurgere de informaţii confidenţiale înaintea decernării celui mai prestigios premiu individual din fotbal, scrie News.ro.

Harry Kane a fost desemnat câştigător în cadrul ceremoniei de la London Palladium, clasându-se înaintea lui Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri şi Lionel Messi. În mod remarcabil, aceasta a fost exact ordinea prevăzută de grupul de conturi identificat în ancheta publicaţiei franceze Upside, notează The Guardian.

Pariurile au anticipat clasamentul exact

Potrivit lui Raphaël Pautard, cofondatorul Upside, echipa sa a identificat 12 conturi Polymarket create între 1 octombrie şi 20 octombrie. Conturile prezentau modele de activitate surprinzător de similare, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să bănuiască că ar putea fi legate de aceeaşi persoană sau acelaşi grup. Şapte dintre cele 12 conturi nu participaseră la nicio altă piaţă de pariuri, în timp ce şase au plasat primele pariuri la 15 minute după crearea lor.

Pautard a dezvăluit că echipa sa a reuşit să urmărească o tranzacţie până la o platformă franceză. După ce a partajat tranzacţiile relevante din blockchain şi adresele portofelelor cu echipa companiei, platforma ar fi confirmat că a identificat persoana din spatele unuia dintre conturile implicate în finanţarea pariurilor suspecte.

Identitatea respectivei persoane nu a fost dezvăluită public, dar această evoluţie s-ar putea dovedi semnificativă în stabilirea legăturilor dintre conturi şi urmărirea banilor din spatele pariurilor.

France Football a deschis o anchetă

Upside a transmis concluziile sale către France Football, publicaţie deţinută de Groupe Amaury şi care organizează premiile încă din 1956. Vineri după-amiază a primit confirmarea că a fost deschisă o anchetă, iar poliţia franceză urmează să fie, de asemenea, informată.

France Football a fost contactată pentru a oferi un comentariu. În loc să-şi împartă banii pe diferite rezultate, conturile şi-au concentrat pariurile pe un scenariu specific: Kane câştigător, urmat de Mbappé pe locul al doilea, Yamal pe locul al treilea, Rodri pe locul al patrulea şi Messi pe locul al cincilea. Fiecare poziţie a corespuns ulterior rezultatelor oficiale, generând profituri de aproape 200.000 de dolari.

Conturile au mizat pe poziții exacte

Conform anchetei realizate de Upside, un cont a achiziţionat un contract care prezicea victoria lui Kane la 37 de cenţi, înainte de a-l vinde când preţul a ajuns la 67 de cenţi. Fondurile au fost redirecţionate ulterior către pariuri pe poziţii specifice în clasament, inclusiv pe faptul că Yamal va termina pe locul al treilea. Această succesiune de tranzacţii a atras atenţia deoarece sugerează că titularul contului şi-a ajustat strategia pe măsură ce pieţele relevante evoluau.

Înainte de ceremonie, revista „France Football” a precizat că doar câteva persoane cunoşteau câştigătorul. Posibilitatea ca informaţii confidenţiale să fi ajuns la conturile de pariuri înainte de anunţul oficial reprezintă, prin urmare, o preocupare serioasă, mai ales având în vedere precizia predicţiilor şi suma de bani implicată.

„Cum păstrăm secretă identitatea câştigătorului? Cred că un secret bine păstrat este acela care este împărtăşit cu cât mai puţine persoane posibil”, a declarat săptămâna trecută fostul redactor-şef al revistei „France Football”, Pascal Ferré.