Potrivit ANM, în zilele de 12-13 noiembrie se vor înregistra valori mult mai ridicate decât în mod obişnuit, de până la 20 de grade, urmate de o răcire accentuată a vremii, când maximele nu vor mai depăşi 10 grade, iar minimele vor scădea sub pragul îngheţului, scrie News.ro.

Prognoza 9 - 22 noiembrie Banat

În primele 2 zile, valorile termice diurne vor fi apropiate de cele obişnuite şi se vor situa în medie la 9...12 grade, apoi vor creşte treptat astfel încât în intervalul 12-13 noiembrie vor ajunge la medii în jurul a 20 de grade, valori cu mult mai ridicate decât în mod normal. În perioada 14-16 noiembrie vremea se va răci semnificativ, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 8 şi 10 grade, apoi este posibilă o nouă creştere a acestora, spre 14 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Aceleaşi fluctuaţii se vor înregistra şi în cazul temperaturilor minime care vor creşte treptat de la o valoare medie de 2 grade (în noaptea de 10 noiembrie) până spre medii de 8...10 grade (în nopţile din perioada 12-14 noiembrie), apoi vor scădea spre 2 grade. Ulterior, în perioada 16-22 noiembrie, media valorilor nocturne va oscila între 4 şi 6 grade. Temporar vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 şi 14 noiembrie, pe alocuri acestea pot fi moderate cantitativ (peste 10...15 l/mp).

Prognoza 9 - 22 noiembrie Crișana

Media temperaturilor maxime va creşte treptat de la 8 grade (valori sub cele obişnuite) în data de 9 noiembrie, până spre 18...19 grade (valori cu mult mai ridicate decât în mod normal) în zilele de 12 şi 13 noiembrie, apoi vremea se va răci semnificativ, astfel că media acestora va coborî spre 9 grade. Ulterior, din 16 noiembrie este posibilă o nouă creştere a valorilor diurne spre medii de 13...14 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Temperaturile minime vor creşte treptat de la o valoare medie de 2...3 grade (în noaptea de 10 noiembrie) până spre medii de 8...10 grade (în nopţile din perioada 12-14 noiembrie), apoi vor scădea spre 1...2 grade. Ulterior, în perioada 16-22 noiembrie, media valorilor nocturne va fi în creştere şi va oscila între 4 şi 6 grade. Temporar vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 şi 14 noiembrie, pe alocuri acestea pot fi moderate cantitativ (peste 10...15 l/mp).

Prognoza 9 - 22 noiembrie Transilvania

Până în data de 11 noiembrie valorile termice diurne vor fi apropiate de cele obişnuite şi se vor situa în medie la 9...11 grade, apoi vor creşte treptat astfel încât în intervalul 12-13 noiembrie vor ajunge la medii de 15...18 grade, valori cu mult mai ridicate decât în mod normal. În perioada 14-16 noiembrie vremea se va răci semnificativ media temperaturilor maxime va fi de 6...8 grade, apoi este posibilă o nouă creştere a acestora, spre 11...12 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Aceleaşi fluctuaţii se vor înregistra şi în cazul temperaturilor minime care vor creşte treptat de la o valoare medie de -2...0 grade (în noaptea de 10 noiembrie) la 6...8 grade (în nopţile de 13 şi 14 noiembrie), apoi vor scădea spre valori în jurul a 0 grade. Ulterior, în perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va oscila între 2 şi 4 grade. Local şi temporar vor fi ploi slabe cantitativ în intervalele 11-15 şi 19-22 noiembrie, dar izolat şi trecător şi în restul perioadei.

Prognoza 9 - 22 noiembrie Maramureș

Până în data de 11 noiembrie vremea va fi normală termic cu medii ale temperaturilor maxime în jurul a 10 grade, apoi se va încălzi astfel că în ziua de 13 noiembrie media acestora va ajunge la 16...17 grade (valori cu mult mai ridicate decât în mod normal). Ulterior, vremea se va răci semnificativ astfel că media valorilor diurne va coborî spre 8...9 grade în perioada 14-16 noiembrie. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă creştere a valorilor diurne spre medii de 12 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Temperaturile minime vor creşte treptat de la o valoare medie de -1 grad (în noaptea de 10 noiembrie) până spre medii de 8 grade (în nopţile de 13 şi 14 noiembrie), apoi vor scădea spre 0 grade. Ulterior, în perioada 17-22 noiembrie, media valorilor nocturne va fi în creştere şi va oscila între 3 şi 5 grade. Temporar vor fi ploi în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datei de 14 noiembrie, pe alocuri acestea pot fi moderate cantitativ (peste 10...15 l/mp).

Prognoza 9 - 22 noiembrie Moldova

Media temperaturilor maxime va creşte treptat de la valori de 7 grade (sub cele obişnuite) în data de 9 noiembrie, până spre 18 grade în ziua de 13 noiembrie (valori cu mult mai ridicate decât în mod normal). Ulterior, vremea se va răci semnificativ astfel că media valorilor diurne va coborî spre 6...7 grade în perioada 14-16 noiembrie, apoi este posibilă o nouă creştere spre medii de 11...12 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Aceleaşi fluctuaţii se vor înregistra şi în cazul temperaturilor minime care vor creşte treptat de la o valoare medie de -2 grade (în noaptea de 10 noiembrie) la 7...8 grade (în nopţile de 13 şi 14 noiembrie), apoi vor scădea spre valori în jurul a 0 grade. Ulterior, în perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va oscila între 3 şi 5 grade. Pe alocuri ploi slabe trecătoare vor fi în intervalele 11-15 şi 19-22 noiembrie, în rest probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Prognoza 9 - 22 noiembrie Dobrogea

Media temperaturilor maxime va creşte treptat de la 12 grade (valori obişnuite) în data de 9 noiembrie, până spre 21 de grade (valori cu mult mai ridicate decât în mod normal) în ziua de 13 noiembrie. Apoi vremea se va răci semnificativ astfel că media acestora va coborî spre 9...10 grade în 15 şi 16 noiembrie. Ulterior, din 17 noiembrie este posibilă o nouă creştere a valorilor diurne spre medii de 14...15 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Temperaturile minime vor creşte treptat de la o valoare medie de 5 grade (în noaptea de 10 noiembrie) până spre medii de 10...12 grade (în nopţile de 12 şi 13 noiembrie), apoi vor scădea spre 3...5 grade. Ulterior, în perioada 17-22 noiembrie, media valorilor nocturne va fi în creştere spre 7...8 grade. Pe arii restrânse ploi slabe vor fi în zilele de 11 şi 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie şi după data de 18 noiembrie, în rest probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Prognoza 9 - 22 noiembrie Muntenia

În primele 2 zile valorile termice diurne vor fi apropiate de cele obişnuite şi se vor situa în medie la 9...12 grade, apoi vor creşte treptat astfel încât în data de 13 noiembrie vor ajunge la medii în jurul a 20 de grade, valori cu mult mai ridicate decât în mod normal. Ulterior vremea se va răci semnificativ, astfel că media temperaturilor maxime va fi de 8...9 grade în zilele de 15 şi 16 noiembrie. Apoi este posibilă o nouă creştere a acestora, spre 14 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Aceleaşi fluctuaţii se vor înregistra şi în cazul temperaturilor minime care vor creşte treptat de la o valoare medie de 2 grade (în noaptea de 10 noiembrie) până spre medii de 6...8 grade (în nopţile de 13 şi 14 noiembrie), apoi vor scădea spre 2...3 grade. Ulterior, în perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va fi în creştere şi va oscila între 4 şi 6 grade. Pe alocuri ploi slabe trecătoare vor fi în jurul datei de 15 noiembrie şi după 19 noiembrie, în rest probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Prognoza 9 - 22 noiembrie Oltenia

În primele 2 zile valorile termice diurne se vor situa în medie între 7 şi 10 grade (valori sub cele obişnuite), apoi vor creşte treptat astfel încât în data de 13 noiembrie vor ajunge la medii în jurul a 18 grade (valori cu mult mai ridicate decât în mod normal). În zilele de 15 şi 16 noiembrie vremea se va răci semnificativ, media temperaturilor maxime va fi de 8 grade, apoi este posibilă o nouă creştere a acestora, spre 13...14 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Aceleaşi fluctuaţii se vor înregistra şi în cazul temperaturilor minime care vor creşte treptat de la o valoare medie de 2 grade (în noaptea de 10 noiembrie) până spre medii de 6...8 grade (în nopţile de 13 şi 14 noiembrie), apoi vor scădea spre 2 grade. Ulterior, în perioada 16-22 noiembrie, media valorilor nocturne va creşte uşor spre 4...5 grade. Temporar vor fi ploi slabe în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse în 14 şi 15 noiembrie, precum şi în perioada 19-22 noiembrie.

Prognoza 9 - 22 noiembrie la munte

În primele 2 zile vremea va fi rece cu o medie a temperaturilor maxime de 2...4 grade, apoi se va încălzi astfel că în zilele de 12 şi 13 noiembrie media acestora va ajunge la 10...11 grade (valori peste cele normale). Ulterior vremea se va răci semnificativ, astfel că media temperaturilor maxime va fi de 1...3 grade în zilele de 15 şi 16 noiembrie. Apoi este posibilă o nouă creştere a acestora, spre 5...6 grade şi din nou o scădere uşoară în ultimele zile ale intervalului. Temperaturile minime vor creşte treptat de la o valoare medie de -3...-2 grade (în noaptea de 10 noiembrie) până spre medii de 5...6 grade (în nopţile de 13 şi 14 noiembrie), apoi vor scădea spre -4 grade. Ulterior, în perioada 18-22 noiembrie, media valorilor nocturne va fi în creştere spre 0...2 grade. Temporar vor fi ploi în general slabe cantitativ în cea mai mare parte a intervalului, iar la altitudini în general de peste 1500 m în perioada 9-10 şi 14-15 noiembrie vor fi lapoviţe şi ninsori.