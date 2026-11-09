Fenomenul are loc pe fondul diferenței mari de temperatură dintre apă și atmosferă. Dacă în zorii zilei la Galați termometrele arătau minus un grad Celsius, potrivit hidrologilor, apa Dunării are plus 12 grade.

Acest lucru duce la formarea unor vapori care se ridică la suprafața fluviului, ca într-o poveste. Marinarii numesc acest fenomen "fierberea Dunării".

Dacă în trecut se temeau că vizibilitatea redusă afectează condițiile de navigare, acum dispun de echipamente care au eliminat aceste probleme.