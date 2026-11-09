„Clarificări pentru târgovişteni: ce se întâmplă, de fapt, cu balcoanele închise? Având în vedere dezbaterile recente din spaţiul public, vreau să vă asigur că la Târgovişte nu se vor aplica nici amenzi, nici majorări de impozite pentru balcoanele închise", a scris, pe Facebook, Daniel Cristian Stan, potrivit Agerpres.

Edilul a precizat că trebuie făcută distincţia între clădirile făcute fără autorizaţie şi cele construite legal.

„Trebuie făcută distincţia între clădirile realizate fără respectarea regimului legal de autorizare şi cele edificate în mod legal, asupra cărora au fost efectuate ulterior anumite lucrări punctuale, precum închiderea balcoanelor. Aceste intervenţii nu schimbă, prin ele însele, situaţia juridică a clădirii în ceea ce priveşte legalitatea edificării sale iniţiale şi nu conduc la încadrarea întregii clădiri în categoria celor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea acesteia", a mai menţionat el.

Precizări: Legea 169/2026 nu retroactivează

Acesta a mai punctat că pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de trei ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau măsuri punitive este prescris. Legea nr.169/2026 nu retroactivează şi nu poate transforma o faptă prescrisă într-un motiv de penalizare fiscală asupra unei clădiri construite legal.

Totodată, a subliniat că închiderea balcoanelor sau logiilor la clădiri de locuit multietajate se consideră de importanţă redusă, excepţie făcând lucrările de extindere pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la nivelul parterului, iar proprietarii au dreptul de a solicita autorizaţie de regularizare pentru aceste lucrări oricând, fără limită de timp şi fără a fi condiţionaţi de termenul tranzitoriu de un an.