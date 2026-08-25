Săptămâna 24 – 31 august

În săptămâna 24 august – 31 august, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic în regiunile vestice. În schimb, valorile termice vor fi ușor mai coborâte în regiunile estice și sud-estice, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare în zona de munte, precum și în centrul și local în estul țării. În extremitățile vestice și nord-vestice, cantitățile de precipitații vor fi deficitare, iar în rest se vor situa în jurul valorilor normale.

Săptămâna 31 august – 7 septembrie

În perioada 31 august – 7 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate în vestul și sud-vestul țării. În restul teritoriului, regimul termic se va situa în limite normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local în centrul și estul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 7 – 14 septembrie

În săptămâna 7 – 14 septembrie, mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în regiunile vestice și sud-vestice. În restul teritoriului, temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale.

În aceeași perioadă, regimul pluviometric va fi în jurul normelor specifice pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 14 – 21 septembrie

Pentru perioada 14 – 21 septembrie, ANM estimează temperaturi medii mai ridicate decât normalul climatologic în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în nordul și centrul țării. În restul teritoriului, valorile termice se vor situa în jurul mediilor specifice acestei săptămâni.

În ultima săptămână analizată, regimul pluviometric va fi deficitar în vest și local în nordul, centrul și sudul țării. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații se vor situa în limite normale pentru acest interval.