Cod galben de vreme rea în 10 județe și în Capitală. Ploi, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării

Vremea
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Ploaie oameni pe strada
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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă joi, 12 iunie, între orele 10:00 și 21:00, privind intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică în mai multe zone ale țării.

autor
Aura Trif

În Moldova și Dobrogea, precum și local în Oltenia și Muntenia, vântul va sufla cu rafale de 40–50 km/h, izolat în restul teritoriului.

Cod galben de ploi

A fost emisă o atenţionare Cod galben privind averse însemnate cantitativ şi instabilitate atmosferică, valabilă vineri, în acelaşi interval, în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

"În Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp", a arătat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, temporar, şi pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia şi sud-vestul Munteniei.

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Și în București vremea va fi instabilă, cu o răcire semnificativă. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza sunt prognozate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp, izolat peste 20 l/mp, iar temperatura maximă va fi de 21–23 de grade Celsius.

Dezastru în urma furtunilor

Furtuna a venit cu putere și a schimbat, în doar câteva minute, peisajul din mai multe localități din Moldova. Drumurile s-au transformat în râuri, culturile au fost compromise, iar oamenii au fost luați prin surprindere de furia naturii.

Instabilitatea e cauzată de un front atmosferic rece, care traversează România, de la nord-vest la sud-est. În aproape toată țara, joi au fost în vigoare atât coduri portocalii, cât și galbene, de vreme rea. Au adus averse, descărcări electrice, grindină și vijelii, cu rafale care au atins și 90 de kilometri pe oră. Vineri sunt așteptate fenomene asemănătoare, dar pe o suprafață restrânsă.

Meteorologii estimează că temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele normale ale perioadei, până la jumătatea lunii iulie, în special în regiunile vestice. Cantităţile de ploaie vor fi, în general, deficitare.

Alarmă falsă la Pentagon. Mai multe etaje au fost închise și apoi evacuate în urma unui „incident cu substanțe periculoase”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ploi, instabilitate atmosferica, cod galben, anm, vreme rea, grindina, vant,

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