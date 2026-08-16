Conform Buletinului privind Operaţiunile de Influenţă realizat de Grup, au fost închise 22 de canale în aprilie, 367 în mai şi 60 în iunie. Vârful a fost atins chiar înaintea alegerilor locale desfăşurate în Coreea de Sud în 3 iunie, potrivit Agerpres.

367 de canale au fost închise în luna mai

Deciziile de închidere au fost luate după ce s-a constatat că pe canalele respective se distribuia conţinut fie critic, fie de sprijin pentru guvernul de la Seul şi erau aprobate sau dezaprobate anumite partide sau personalităţi politice sud-coreene.

Peste 9.000 de canale legate de China au fost închise anterior

Google nu închisese niciun canal de YouTube din Coreea de Sud din trimestrul al doilea din 2025 până în primul trimestru din 2026, perioadă în care au fost închise 9.173 de canale legate de China şi 2.083 legate de Rusia.