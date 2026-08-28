Cod galben de vânt în mai multe regiuni ale țării. Cum va fi vremea în București | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în mai multe zone ale țării. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Prima avertizare este valabilă vineri, 28 august, între orele 10:00 și 20:00. Sunt vizate Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și, local, sudul Banatului. În aceste regiuni, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h. Meteorologii precizează că, pe arii restrânse, intensificări ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, vor fi și în vestul și nordul țării.

Caraș-Severin intră sub Cod galben A doua avertizare este valabilă din 28 august, ora 20:00, până pe 29 august, ora 18:00. Aceasta vizează local județul Caraș-Severin. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

Vreme frumoasă în București În Capitală, vremea va deveni frumoasă începând de vineri, 28 august. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 27 de grade, iar minima va coborî la 12-15 grade. Sâmbătă, 29 august, vremea se va menține frumoasă, cu cer variabil și vânt slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade.

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