Cod galben de ploi torenţiale şi grindină în Bucureşti şi mai multe judeţe. Zonele vizate de avertizarea ANM. HARTĂ

Vremea
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Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile până joi seară, în mai multe judeţe.

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel în intervalul 10 iunie, ora 12 – 10 iunie, ora 21, în nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

În intervalul 11 iunie, ora 05 – 11 iunie, ora 10, în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50...70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15...25 l/mp).

De asemenea, în intervalul 11 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 21, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50...70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp.

Cum va fi vremea în București

Intervalul 10.06.2026 ora 10:00 - 11.06.2026 ora 09:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi averse (în medie 10...15 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35...40 km/h) și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.

Intervalul 11.06.2026 ora 09:00 - 11.06.2026 ora 21:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări seara. Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade.

În intervalul 10 iunie, ora 12 - 10 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vremea azi, 10 iunie. Se încălzește semnificativ în mai multe zoen din țară, dar după-amiaza revin ploile

Sursa: ANM

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Luni instabilitatea persistă în jumătatea estică și la munte, pe unde apar alte averse abundente, însoțite de fenomene meteo severe. 

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