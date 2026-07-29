Cod galben de caniculă în 7 județe. Nici noaptea nu vom scăpa de căldură. Unde va fi cel mai cald

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de vineri, sâmbătă și duminică se vor atinge valori de 38-39 de grade.

În vestul și sud-vestul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile de Vest (22-24 de grade).

ANM mai precizează că valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.



