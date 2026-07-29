Cod galben de caniculă în 7 județe. Nici noaptea nu vom scăpa de căldură. Unde va fi cel mai cald

Vremea
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Canicula 2
Inquam Photos / Octav Ganea

Canicula începe să se instaleze din nou în România. Meteorologii ANM au emis o avertizare pentru regiunile din vestul și sud-vestul țării, pentru perioada 30 iulie - 3 august.

autor
Stirileprotv

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de vineri, sâmbătă și duminică se vor atinge valori de 38-39 de grade.

În vestul și sud-vestul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile de Vest (22-24 de grade).

ANM mai precizează că valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.

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Cod galben de caniculă

Meteorologii au emis și un Cod galben de caniculă în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, valabil din 30 iulie, ora 10 până la 31 iulie, ora 10.

„Joi (30 iulie) în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade”, a transmis ANM.

Sursa: ANM

Etichete: canicula, cod galben,

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