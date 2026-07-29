Între timp, potrivit „Barometrului Digital" doar șase instituții publice din aproape 2500 analizate au reușit să obțină peste nota 9 la securitate cibernetică.

Exemplul comunei Ciurila

Primăria din comuna Ciurila, județul Cluj, este singura care a obținut zece - punctaj maxim din rândul celor aproape 2500 de instituții publice analizate la nivel național. Deși sunt doar 14 angajați, autoritățile locale au apelat la o firmă specializată care să protejeze datele. Pentru orice program instalat trebuie aprobarea administratorului IT și este blocat total accesul către site-uri pentru adulți si platforme de jocuri de noroc.

Bianca Matei, administrator public Primăria Ciurila: Pe toate calculatoarele din primărie se poate verifica ce programe rulează, pe ce site-uri se intră, se filtrează traficul pe internet.

Angajații spun că preferă să nu intre de la birou pe rețelele sociale pentru că au fost avertizați.

Angajată: Ni s-a spus că orice lucru sau link suspect să raportăm colaboratorului de la IT.

La polul opus se află Consiliul Județean Satu Mare, care a obținut nota 5,3 în clasament.

Paraki Attila, președinte Consiliul Judetean Satu Mare: Suntem în reconstrucția site-ului propriu și probabil de acolo a apărut acest punctaj mai mic.

Angajat: Mai intrăm pe Facebook, având în vedere ne mai scriem pe Messenger și între colegi.

Doar 6 instituții au luat peste nota 9

Potrivit Barometrului Digital, din cele peste 2 mii de instituții publice, doar 6 au obținut note peste 9, iar 4 sunt primăriile unor comune.

Barometrul Digital este un proiect independent inițiat de Mircea Șerdin, antreprenor IT și dezvoltator de software.

Mircea Șerdin, inițiator proiect Barometru Digital: Probabil cea mai des întâlnită, dar și gravă, vulnerabilitate este că unele instituții oferă acces liber deschis la public pe internet la serverul de baze de date, ceea ce înseamnă că un atacator poate încerca să o spargă mult mai ușor.

Sunt aproape 140 instituții care au obținut note sub 5, iar 13 au nota 2. Punctaje mici au obținut și Spitalul Județean de Urgență Vaslui, primăria Botoșani, dar și primăria Otopeni.

Un nou atac cibernetic

Astăzi, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware în mai multor stații de lucru și servere.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a intervenit pentru limitarea impactului și investighează atacul. Unele servicii precum Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite și site-ul sunt oprite pentru moment.

Și activitatea Agenției Naționale de Cadastru este blocată de două săptămâni din același motiv. Recent, printr-un ordin de ministru, angajații ANAF, ai Autorității Vamale Române și ai Ministerului Finanțelor, nu mai au voie să acceseze, de pe calculatoarele de serviciu, rețele sociale sau e-mailurile personale.