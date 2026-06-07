ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

ANM anunță că avertizările cod galben de ploi și vreme rea a fost prelungit până luni la ora 21, pentru mai multe județe din centrul și nord-estul țării.

Administrația Națională de Meteorologie anunță două zile de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, cu averse torențiale, vijelii și grindină, în special în zonele montane și estice. Zonele vizate de avertizările de vreme rea

Pe 7 iunie, sunt vizate zone din Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Dobrogea, precum și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. În aceste zone sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, local vijelii cu rafale de 50–70 km/h, dar și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp în intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Pentru 8 iunie, fenomenele de instabilitate se vor menține local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Și în aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Meteorologii precizează că și în această zi cantitățile de apă vor fi similare, respectiv 15–25 l/mp, izolat depășind 30–40 l/mp în intervale scurte de timp. ANM recomandă prudență în zonele vizate, în special pe durata fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Cum va fi vremea în București Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru zona municipiului București, valabilă în intervalul 7 - 8 iunie 2026, ce anunță vreme instabilă, cu averse și fenomene specifice de vară. Duminică, 7 iunie, în intervalul 10:00 - 21:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp, iar local sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Rafalele de vânt pot atinge 50–60 km/h. Temperatura maximă se va situa între 27 și 29 de grade. Luni, 8 iunie, în intervalul 09:00 - 21:00, vremea va rămâne instabilă, cu cer variabil și înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei, când vor apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în timpul ploilor, iar temperatura maximă va fi de 26–28 de grade. Meteorologii anunță astfel două zile cu vreme schimbătoare în Capitală, caracterizate de instabilitate atmosferică și episoade de ploi și furtuni.

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