Firmele intermediare achiziționează aeronave Bombardier și Gulfstream pe piața secundară și le înregistrează în țări care nu au aderat la sancțiunile împotriva Rusiei (inclusiv Emiratele Arabe Unite, Oman, Kazahstan și Africa de Sud), apoi le expediază în Rusia.

De exemplu, directorul general al Rostec, Serghei Cemezov, folosește un avion Bombardier Global 7500, evaluat la aproximativ 75 de milioane de euro.

Îl folosește în mod regulat pentru zboruri către Dubai, Turcia și Asia de Sud-Est.

Omul de afaceri Arkady Rotenberg folosește două avioane Bombardier Global de la sfârșitul anului 2022. Le-a folosit pentru a zbura în Emiratele Arabe Unite și Azerbaidjan în numeroase ocazii.

Conform reglementărilor privind sancțiunile, companiile nord-americane și europene sunt obligate să verifice independent și să se asigure că aeronavele pe care le produc nu sunt introduse ilegal în Rusia prin intermediul unor terțe părți.

Cu toate acestea, Wall Street Journal relatează că Casa Albă a relaxat recent aplicarea sancțiunilor anti-ruse.