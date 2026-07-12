Astfel, pe raza localităţilor Turda, Câmpia Turzii, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldoveneşti, Călăraşi, Băişoara, Petreştii de Jos, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aiton şi Ploscoş se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 60 km/h şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm), scrie Agerpres.