Astfel, pe raza localităţilor Turda, Câmpia Turzii, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldoveneşti, Călăraşi, Băişoara, Petreştii de Jos, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aiton şi Ploscoş se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 60 km/h şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm), scrie Agerpres.
ANM a emis un Cod galben de vreme severă în județul Cluj. Ploi torențiale, vijelei și grindină
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare nowcasting Cod galben de averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină, valabilă până la ora 13:40 în localităţi din judeţul Cluj.