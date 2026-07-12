România s-a alăturat SUA și altor 12 state într-o declarație care respinge pretențiile Beijingului în Marea Chinei de Sud

Filipine au câştigat în 2016 procesul la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a constatat că pretenţiile ample de suveranitate ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au niciun temei în dreptul internaţional, o decizie pe care Beijingul o respinge în mod continuu, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Reafirmăm că hotărârea pronunţată acum zece ani de Tribunalul de Arbitraj reprezintă o etapă importantă şi este definitivă, obligatorie din punct de vedere juridic şi irevocabilă între China şi Filipine”, se arată în declaraţia comună a celor 14 ţări.

Filipinele şi China au fost implicate într-o serie de confruntări maritime în ultimii ani, Manila acuzând Beijingul de „manevre periculoase” în interiorul zonei sale economice exclusive, inclusiv utilizarea tunurilor de apă pentru a împiedica misiunile de reaprovizionare către insulele controlate de Filipine.

Pe lângă Japonia, Filipine şi Statele Unite, printre semnatarii declaraţiei comune se numără Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă, România şi Slovenia.