Avertizările sunt valabile până miercuri dimineața, în mai multe zone din Moldova, Muntenia și Dobrogea. De asemenea, meteorologii au emis o informare de vreme rea valabilă în întreaga țară până miercuri seara, relatează Agerpres.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, județul Constanța se va afla sub două avertizări Cod portocaliu de ploi importante cantitativ. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de 40–60 de litri/mp și, local, de 80–90 de litri/mp.

De asemenea, în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de ploi în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București. În aceste areale se vor acumula cantități de apă de 25–35 de litri/mp, iar pe arii restrânse acestea vor depăși 40 de litri/mp.

Un alt Cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, va afecta cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00. În zonele vizate, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50–70 km/h.

Totodată, meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de marți dimineața, 2 noiembrie, până miercuri, 3 noiembrie, la ora 10:00. Aceasta vizează județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, unde se vor acumula cantități de apă de 25–30 de litri/mp. Izolat, acestea vor depăși 40 de litri/mp.

Informare meteo de ploi, vânt și ninsori în toată țara

Pe lângă avertizările Cod galben și Cod portocaliu, ANM a emis și o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, precipitații sub formă de ninsoare la munte, depunere de strat de zăpadă și intensificări ale vântului. Aceasta este valabilă în întreaga țară în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00.

În acest interval, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 20–50 de litri/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă.

În zonele montane, stratul de zăpadă va avea, în general, între 5 și 15 centimetri, iar în zonele vizate de avertizările meteorologice cantitățile pot ajunge la 10–20 de centimetri.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri, 4 noiembrie, și în cele estice. Vitezele vor ajunge la 40–50 km/h.

Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60–80 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită.