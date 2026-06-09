Potrivit meteorologilor, marți, până la ora 15:30, în localităţi din judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25 - 35 l/mp, frecvente descărcări electrice şi grindină cu dimensiuni de 2 - 4 centimetri.

În zonele vizate, în ultima oră s-au acumulat deja cantităţi de apă de 20 - 25 l/mp.

O altă avertizare Cod portocaliu, valabilă până la ora 15:15, vizează localităţi din judeţele Constanţa şi Tulcea, unde sunt prognozate averse torenţiale ce vor cumula 25 - 40 l/mp, grindină de dimensiuni medii, descărcări electrice frecvente şi intensificări ale vântului cu viteze de 55 - 70 km/h.

De asemenea, până la ora 15:00, în mai multe localităţi din judeţele Buzău şi Prahova sunt aşteptate averse torenţiale de 25 - 30 l/mp, descărcări electrice frecvente şi grindină cu dimensiuni de 2 - 3 centimetri. În aceste zone s-au înregistrat în ultima oră cantităţi de precipitaţii de 15 - 25 l/mp.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice periculoase imediate şi au o valabilitate de cel mult şase ore.