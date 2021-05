„Viitor cu clasă”. Pregătire modernă pentru Evaluarea Națională: profesorii care predau pe TikTok și Youtube

Măriuca Mihăilescu și Bogdan Rațiu au explicat în emisiunea „Viitor cu Clasă” cum se pregătesc elevii de clasa a VIII- a pentru Evaluarea Națională, folosind mijloace moderne: predarea pe TikTok și Youtube.

Măriuca Mihăilescu: „Anda Cărbunaru e profa de română de pe TIK TOK și ea a reușit să facă 12 intervenții pe TIK TOK care se referă la fiecare tematică din materia care trebuie pregătită pentru examenul de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a și în care le explică copiilor pe limba lor ce înseamnă textul dramatic, cum comparăm două texte, ce sunt epitetele. Explică foarte bine și ajunge foarte ușor la copii. Asta a fost şi planul nostru. Ne-am gândit că acești copii care se pregătesc de examen sunt pe TIK TOK toată ziua și am spus că cel mai eficient mod să îi atragem spre materie e să mergem noi spre ei și să aruncăm acest cârlig către Tiktok.”

Măriuca Mihăilescu: „Anul acesta, la simularea Evaluării Naționale a fost ''rezumatul '' anul acesta, și culmea a fost că noi am pus primul clip chiar când a fost Evaluarea și copiii ne-au spus toți: de ce nu ați apărut mai repede să învățăm cu voi?!”

Roxana Hulpe: De ce lecții pe Google, Youtube și Tik Tok?

Măriuca Mihăilescu: „Am pornit de la ideea că a fost un an de școală dificil , un an de școală online, mulți nu au avut acces la online, am plecat de la faptul că anul acesta se schimbă Evaluarea Națională. Testele sunt altfel, nu e tocitul de comentarii și materie cum era, și am spus că e bine ca în acest an de criză să intervenim și să le oferim elevilor materia pe înțelesul lor, bine structurată și într-o manieră creativă. Să nu fie iar ca la școală, să nu fie iar ...o trebuie să învăț. Ci, am zis, hai pe youtube, prin limbajul de Tiktok și youtube să le oferim materia, dacă se uită chiar și o singură dată cu siguranță rămân cu informații.”

Măriuca Mihăilescu: „Afostodată.net este un proiect care se întâmplă de 3 ani , pe 1 iunie împlinim 3 ani.”

Roxana Hulpe: Iar proiectul pentru Evaluarea Națională când a apărut?

Măriuca Mihăilescu: „Programul de Evaluare Națională e proaspăt, are o lună și un pic și e un proiect pe care l-am gândit fix pentru această perioadă pentru că până în 22 iunie când e Evaluarea Națională la Limba Română, acești copii să aibă la dispoziție contentul care să îi facă să ia notă mare, de ce nu?!”



Măriuca Mihăilescu: „Este o platformă cu totul și cu totul gratuită, nu presupune niciun cost pentru a vedea lecțiile, contentul pentru Evaluarea Națională poate fi accesat pe site afostodată. net și sunt și fișe acolo. Sunt 12 clipuri care cuprind toată materia. Fiecare clip are și un link de descărcare, poate nu ai internet acasă, dar poate profesorul și mama poate merge și descărca undeva lecția și poți viziona acasă lecția.”

Roxana Hulpe: Lecțiile video le-ați conceput cu ajutorul lui Bogdan Rațiu, un profesor de limba română din Târgu Mureș?

Măriuca Mihăilescu: „Aveam nevoie de informațiile unui profesor care să știe programa, materia.”

Bogdan Rațiu, profesor limba și literatura română: „Ne-am apucat să ne pregătim tot mai tare pentru Evaluarea Națională și am zis că dacă tot s-a schimbat Evaluarea să dăm noi haine materiei. Nu puteam să acoperim toată materia în 12 clipuri, așa că am ales acele elemente importante care se regăsesc în subiecte pe care să încercăm să le explicăm cât mai ușor pentru elev. Ne-am axat pe modul de a face lectura cât mai activă, în momentul în care ai un text la prima vedere, un text liric, un text dramatic, și am ajuns să îi învăţăm pe elevi să învețe cum să compare două texte. Au și liste cu cărți pentru examen, dar și lecții despre gramatică. Nu am încercat să facem lecții elitiste ci ancore prin care elevii să se motiveze, să vadă subiectul dintr o altă perspectivă, să vadă modul prin care să urmărească subiectul.”

Bogdan Rațiu: „Elevii au nevoie de autonomie. Am încercat să îi facem să conștientizeze că ceea ce se cere la examen e din viața lor, să nu fie o discrepanță între ceea ce învață și subiectele care li se cer la școală și la examene.”