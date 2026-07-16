Autoritățile elene au anunțat un proiect prin care celebra plajă de pe insula Zakynthos va fi extinsă cu 30 de metri spre mare, în încercarea de a proteja faimoasa epavă de efectele eroziunii, potrivit Euronews.

Lucrările vor presupune adăugarea a aproximativ 45.000 de metri cubi de pietriș, ceea ce va muta linia țărmului și va crește distanța dintre epavă și apă. În prezent, nava se află la aproximativ 25 de metri de mare, iar după finalizarea proiectului aceasta va fi situată la o distanță mai mare, reducând astfel riscul deteriorării provocate de valuri.

Anunțul vine în contextul în care plaja Navagio rămâne închisă vizitatorilor pe toată durata sezonului estival 2026. Autoritățile grecești au interzis accesul bărcilor și înotătorilor până la 31 octombrie, din cauza riscului ridicat de alunecări de teren.

Plaja rămâne închisă din cauza riscului de alunecări de teren

Decizia a fost luată în urma unor inspecții efectuate de Organizația pentru Planificarea și Protecția împotriva Cutremurelor din Grecia (OASP), care a concluzionat că zona prezintă un pericol semnificativ din cauza instabilității versanților.

Nu este pentru prima dată când accesul la Navagio este restricționat. În 2018, o porțiune din stâncă s-a prăbușit, incident în urma căruia șapte persoane au fost rănite. Patru ani mai târziu, în 2022, un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a determinat închiderea temporară a plajei.

Turiștii pot admira în continuare spectaculosul peisaj de la punctele de belvedere amenajate deasupra golfului, însă coborârea pe plajă este strict interzisă și sancționată.

Autoritățile reevaluează de două ori pe an condițiile de siguranță pentru a decide dacă accesul poate fi reluat.

Epava navei, eșuată în octombrie 1980, este cea care a transformat Navagio în celebra „Shipwreck Beach”, una dintre cele mai fotografiate plaje din lume. De-a lungul anilor, structura metalică a vasului s-a degradat considerabil din cauza coroziunii.

După finalizarea lucrărilor de extindere a plajei, autoritățile intenționează să înceapă și restaurarea epavei, astfel încât aceasta să poată fi conservată pentru generațiile viitoare.